Mustafa Pektemek ve Emrah Başsan’ın sakatlıktan döndüğü Kayserispor’da hedef Trabzonspor 'u eli boş göndermek. İç Anadolu ekibinin hocası Çağdaş Atan, “Evimizde yenilmeyeceğiz. Oyuncularıma bunu söylüyorum. Rakip için zor maç olacak” dedi.

Trabzonspor’u konuk edecek olan Yukatel Kayserispor bu maçın hazırlıklarına akşam idmanıyla devam etti. Sarı-Kırmızılılar’ın akşam idmanından önce konuşan teknik direktörü Çağdaş Atan, “Ligde 8. maçımızı oynayacağız. 2-3 Milli oyuncumuzun dışında eksiğimiz yok. Sakatlığı bulunan isimler de dönmeye başladı. Mustafa Pektemek ve Emrah Başsan takımla çalışmalara başladı. Sakatlığı devam eden Attamah ile Ali Karimi var. Moralimiz yerinde, iyi çalışıyoruz. Ligin doğal favorilerinden, geçen senenin şampiyonu Trabzonspor’a karşı oynayacağız” dedi ve ekledi:

‘Taraftar desteği şart’

“Kendi evimizde iyi bir performansa sahibiz. Bunu devam ettirmek istiyoruz. O nedenle bu hafta seyircinin desteğine çok ihtiyacımız var. Bu hafta onları stadı daha fazla doldurmaya davet ediyorum. Güzel, coşkulu sahada uygulamak istediklerini yapmaya çalışan bir Kayserispor izlettireceğiz.”