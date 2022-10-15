Çağdaş Atan: 'Bizim hayallerimiz, bütçelerden büyük' demiştik

Kayserispor, Süper Lig 'in 10. haftasında sahasında ağırladığı Galatasaray 'ı 2-1 mağlup etti. Kayserispor'da teknik direktör Çağdaş Atan, karşılaşma sonrası açıklamalarda bulundu.

Bartın'da yaşanan maden faciasına yönelik üzüntüsünü yineleyen Atan, "Öncelikle yine tekrarlayım hiçbir puan, hiçbir galibiyet kaybettiğimiz canlardan önemli değil. Ama dediğim gibi futbol yine de iyi ki var. Bu kederli günümüzde ekran başındaki insanları biraz neşelendirdiysek ne mutlu bize" dedi.





Rakibe karşı gerçekleştirdiği hazırlığın sonuç vermesine ilişkin değerlendirmelerde bulunan genç çalıştırıcı, "Farkındaysanız ilk yarıda özellikle bire bir baskıya gittik. 3-4-1-2'ye dönüp önde çok şiddetli pres yaptık. Top kazanıp geçişler yaptık. Bekleme pozisyonumuz farklı olacak diye söylemiştim. Çünkü rakibin size olarak kısa oyuncularından kurulu olduğunu biliyorduk. Merkezde çok kuvvetli durup onları orta atmaya ittik. Baktığım kadarıyla rakip, 44 tane orta yapmış. Sadece duran toplardan pozisyon verdik" dedi.

Hedeflerine yönelik açıklamalarda bulunurken gözleri dolan Çağdaş Atan, "Topa sahip olma anlamında daha fazlasını yapmamız lazım. Hatayspor maçından sonra koştuğumuz en yüksek mesafelerden biri. Bugün iyi koştuğumuzu, iyi mücadele ettiğimizi söyleyebilirim. Oyuncularımla gurur duyuyorum. Çok çalışıyorlar, çok tekrar yapıyoruz, çok kafa yoruyoruz, futbol konuşmaya çalışıyoruz onlarla. Oyunun içine dahil etmeye çalışıyoruz. Biraz daha topla oynama sürelerimizi uzatırsak daha da istediğimiz pozisyona geleceğiz. Ligin başında transferin kapalı olmasından dolayı kesin küme düşer gözüyle baktığı Kayserispor, sevgili Berna başkanın vizyonuyla birleşti ve ben geldikten sonra bir hayal kurmaya başladık. Dedik ki, 'Bizim hayallerimiz, bütçelerden büyük'. Ligin devamında zorlanabiliriz daha hiçbir şey başarmadık ama 16 puanımız var. 21 puanımız da olabilirdi. Taraftarımıza tekrar ayrı bir teşekkür etmek istiyorum. Bana gösterdikleri sevgi... Şu an biraz duygulandım. Onlara çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.