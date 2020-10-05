Çağdaş Atan: Bizim asıl felsefemiz bu

Süper Lig’in 4. haftasında Hatayspor’u 6-0 ile geçen Aytemiz Alanyaspor’un teknik direktörü Çağdaş Atan, galibiyetin ardından açıklamalarda bulundu. Süper Lig’in 4. haftasında Hatayspor’u 6-0 ile geçen Aytemiz Alanyaspor’un teknik direktörü Çağdaş Atan, galibiyetin ardından açıklamalarda bulundu.

Aytemiz Alanyaspor Te knik Dire ktörü Çağdaş Atan, “Öncelikle galibiyet sonrası futbolcularımla, teknik ekibimle, tüm çalışanlarımızla gurur duyduğumu söyleyerek başlamak istiyorum. Bizim tamamen felsefemiz bu. Sonuçta iyi futbol, iyi sonuç, bizleri memnun etti” dedi.