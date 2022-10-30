Çağdaş Atan: 3 puanı değil çok daha fazlasını kazandık

Yukatel Kayserispor, Spor Toto Süper Lig 'in 12. haftasında 2-0 geriye düştüğü karşılaşmadan beraberlikle ayrılarak puanını 20’ye yükseltti. Maç sonu düzenlenen basın toplantısında konuşan Teknik Direktör Çağdaş Atan, bugün 3 puandan daha fazlasını kazandıklarını söyledi, şu ifadeleri kullandı:

"Maçı çevirecek hale geldik"

“Bugün futbol dolu 2 saat yaşadık. Sahada çok doyurucu bir futbol vardı. Güçlü bir Adana Demirspor takımı; geride iyi pas yapabilen, arkada birebirleri yakaladıktan sonra Onyekuru, Akintola, Belhanda ile iyi geçişler yakalayabilen bir takım. Arada bize zorluklar çıkarttılar ama genel olarak biz de oyunun içindeydik. Birbirimize iyi cevaplar verdiğimizi düşünüyorum. İkinci yarı geriye düştükten sonra sistemi değiştirip Onur’u stopere aldık, Gökhan’ı sağ beke aldık. Emrah’ı sağa, Mane’yi sola attık. Cardoso ile sağ sekize yerleştik. Ondan sonra maçı çevirecek hale geldik."

"Onlarla gurur duyuyorum, müthiş bir maç oynadılar"

"Son saniyedeki pozisyon belki Kayserispor adına müthiş bir bitiriş olabilirdi Mane’nin pozisyonu. Kalecilerini maçın sonunda da tebrik ettim, çok iyi bir sezon geçiriyor, müthiş bir kurtarış yaptı. Bence bugün 3 puan kazanamadık ama çok daha fazlasını kazandı oyuncularım. Onlarla gurur duyuyorum, müthiş bir maç oynadılar”