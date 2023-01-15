Çağatay Şalap: “Kazandığımız için mutluyuz”

Spor Toto 1. Lig’in 20. haftasında Altınordu konuk ettiği Gençlerbirliği’ni Ali Özgün ve Emircan Gürlük’ün golleriyle 2-1 yendi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Altınordu Teknik Sorumlusu Çağatay Şalap, “Bu takıma iyi bir hava oluşturmak istedik. Altınordu’nun bulunduğu yeri hak etmediğini düşünüyoruz. Bu konuda oyuncularla birlikte iyi bir çalışma süreci gerçekleştiriyoruz. Devre arası yaptığımız transferler sonrasında devre arası kampında, takımın birliğini, beraberliğini maça çıkılırken takım olmanın nasıl olması gerektiğini çalıştık. Bu gün maça iyi başladık. Talihsiz bir gol yedik. İkinci yarı yaptığımız oyuncu değişiklikleri, yaptığımız teknik taktik planlar ve oyuncuların kendi bildiklerini sahaya yansıtmaları sonucu galip geldik. Bundan dolayı mutluyuz. Maç maç bakacağız artık. 3 puanımızı aldık. Önümüzdeki Sakarya maçına iyi bir şekilde hazırlanacağız” ifadelerini kullandı.

İZMİR (İHA)