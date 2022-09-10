İspanya La Liga'nın 5. hafta mücadelesinde Barcelona, Cadiz'e konuk oldu. Karşılaşma 2-0'lık Barcelona üstünlüğü ile devam ederken maç tribünde bir taraftarın rahatsızlanması nedeniyle yarıda kaldı.

Sağlık görevlileri taraftara ilk müdahaleyi gerçekleştirirken tribünlerde ve futbolcular arasında tedirgin bir bekleyiş yaşandı. Cadiz kalecisi Ledesma, kalp krizi geçirdiği düşünülen taraftar için defibrilatör cihazını sağlık görevlilerine yetiştirdi.

Futbolcular soyunma odasına gitti

Maçı durduran hakem Carlos del Cerro, iki ekiple görüşme gerçekleştirdikten sonra futbolcular soyunma odasına gitti.

Tribüne sedye gönderilirken, taraftar ilk müdahalenin yapılmasının ardından hastaneye kaldırıldı. Bu yaşanan gelişmelerin ardından ise maç kaldığı yerden devam etti.

Barcelona 4-0 kazandı

Mücadeleden Barcelona 4-0'lık galibiyet ile ayrıldı. Katalan ekibine galibiyeti getiren golleri 55. dakikda Frenkie de Jong, 65. dakikada Robert Lewandowski, 86. dakikada Ansu Fati ve 90+2. dakikada Dembele kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Barcelona, puanını 13'e yükseltti. Cadiz ise henüz puanla tanışamadı.



