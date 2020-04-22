Cacık nasıl yapılır, kaç kaloridir? Cacık besin değerleri nelerdir?

Cacık, yemeklerin yanında en çok tercih edilen aperatiflerden biridir. Özellikle yaz günlerinde soğuk olarak tüketilen cacığın besin değerlerini biliyor musunuz? Cacığın kapsadığı besin değerleri ve kaç kalori içerdiğini bu yazıda bulabilirsiniz.

Cacık nasıl yapılır?

Cacığın ana malzemesi yoğurttur. Mevsimine göre içine salatalık veya marul doğrayabilirsiniz. Kişi sayınıza göre yoğurdun ölçüsünü belirleyin. Salatalık veya marulunuzu ince ince doğrayın. Yoğurda karıştırın. Kişi sayınızı dikkate alarak, sarımsakları havanda dövüp, karışıma ekleyin. Cacığı yoğun seviyorsanız, suyunu az ekleyin. Yaz mevsimindeyseniz içine buz taneleri katabilirsiniz.

Cacığı kâselere dağıttıktan sonra isteğe göre, zeytinyağı, kuru nane veya kıyılmış dereotu ekleyebilirsiniz.

Cacık hangi yemeklerle birlikte yenir?

Cacık hafif sulu kıvamda olduğu için genellikle susuz yemeklerin yanında tercih ediliyor. Pilav, köfte, kebap, tepsi yemekleri, güvecin yanında genellikle cacık ilk tercih edilendir.

Cacık her ne kadar susuz yemeklerle tercih edilse de; yanında pilavla birlikte yenilen, kuru fasulye, nohut yahnisi, patates yemeklerinde de cacık yenmektedir.

Cacık besin değerleri nelerdir?

Cacığı oluşturan malzemeler; yoğurt, salatalık/marul, sarımsak, nane/dereotu olduğu için içerdiği besin değerleri de zengindir. Besin değerleri 100 grama göre değerlendirilmesine rağmen bir porsiyon cacık 310 gramdır. Bunu dikkate alarak, günlük alacağınız değerleri hesaplayabilirsiniz. Bir porsiyon cacığın besin değerleri;

- 10 gram karbonhidrat içeriyor; Bu da günlük ortalama %3,3 karbonhidrat ihtiyacınızı karşılıyor. Besin tablosunda yer alan besinlere göre; cacık %86 daha az karbonhidrat içeriyor.

- 0,7 gram lif içeriyor; Cacık içerdiği lif bakımından günlük %3 lif ihtiyacınızı karşılıyor.

- 6,3 gram protein içeriyor; Cacık içerdiği yüksek oranda protein bakımından günlük ,5 protein ihtiyacınızı karşılıyor. Cacık, besin tablosundaki besinlerle karşılaştırıldığında %71 daha az protein içeriyor.

- 6,6 gram yağ içeriyor; Günlük yağ ihtiyacınızın ’unu karşılıyor. Buna rağmen besin tablosundaki besinlerden %78 daha az yağ içeriyor. Cacık, kalorinin yaklaşık yarısını yağdan aldığı için, diyet programınızda ve veya formunuzu korumak istediğinizde cacığınızı yağsız olarak hazırlayabilirsiniz.

- 748 mg kolesterol içeriyor; Günlük olarak yaklaşık %8 kolesterol ihtiyacınızı karşılıyor.

- 120.8 IU A vitamini içeriyor; içerdiği yüksek oranda A vitaminiyle yaklaşık %2,4 günlük ihtiyacınızı karşılıyor.

- 9,7 mg C vitamini içeriyor; Cacık yüksek oranda C vitamini içeriyor. Günlük ihtiyacınızın yaklaşık ’sını karşılıyor.

- 413.9 mg Potasyum içeriyor; Cacık içerdiği potasyum bakımından günlük ihtiyacınızın ,5’ini karşılıyor.

- 239.1 mg kalsiyum içeriyor; Cacıkta yüksek oranda kalsiyum da bulunuyor. Günlük ihtiyacınızın ortalama %24’ünü karşılayabilirsiniz.

- 2.2 mg demir içeriyor; Yetişkin bir insanın günlük demir ihtiyacı 2-3 gramdır. Bir porsiyon cacıkla ortalama günlük demir ihtiyacınızın yaklaşık ’unu karşılarsınız. .

Cacık kaç kaloridir?

Besin tablosunda 100 gram cacıkta 41 kcal bulunuyor. Bir porsiyon (310 gram) cacıkta da 128 kcal bulunuyor. Cacık ihtiva ettiği kalorinin %47’sini yağdan alıyor. Bu nedenle diyet veya kilo kontrolünüzde yağsız cacık tercih edebilirsiniz.