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cache haritasının yapım aşaması tamamlandı

Oyuncuların favori haritalarından olan cache’in yenilenme aşaması tamamlandı.

13 Nisan 2019, Cumartesi 14:11
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cache haritasının yapım aşaması tamamlandı

cache haritasının yenilenme aşamasının tamamlandığı, harita yapımcısı olan FMPONE tarafından duyuruldu. Favori harita geçtiğimiz günlerde aktif harita havuzundan çıkartılıp yerini Vertigo‘ya bırakmıştı.

Çoğu popüler topluluk haritalarında görev almış ve cache haritasının ana yapımcısı FMPONE, geçtiğimiz günlerde Twitter hesabından bir tweet attı. FMPONE, attığı tweet’de haritanın çoğu bölümünün yenilendiğine ve değişikliğin tamamlandığına dikkat çekmek istemiş.

Haritanın yapımcısı, geçtiğimiz aylarda haritadaki A bölgesinin yeniliklerini bir video haline getirmişti. Bu videoya göre A bölgesinde CT tarafı için önemli yenilikler bulunuyor. Araba ile bomba bölgesi arasındaki duvarın köşesi keskin görünümü yerine yuvarlak bir görünüme kavuşmuş. Bunun yanında o duvar CT bölümü için birçok boost ve saklanma bölgesi de eklenmiş. Unutmadan hatırlatalım harita yeniden oyuna eklendiğinde video ve duyurulardan farklı bir görünüme sahip olabilir. Haritanın çıkış tarihi ise henüz belli değil.(Playerbros)

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