Vücutta yer alan ve üretimi gerçekleştirilen kalsiyum elementinin yaklaşık olarak %99 kadarı, kemik ile beraber diş yapısında bulunmaktadır. Geriye kalan %1’lik kesim ise belli başlı bazı görevler üstlenmektedir. Bu görevler içerisinde eklemlerin yapılandırılması, kalp atışının düzenlenmesi, kanın pıhtılaşması ve sinir sistemi adına bazı görevler için öne çıkmaktadır. Kalsiyum ayrıca kemik ve diş yapısının dışında yumuşak doku ile beraber kanda yer almaktadır.

CA değeri nedir?

İnsan vücudu açısından kalsiyum oldukça önemli bir element olarak öne çıkıyor. Özellikle sağlıklı bir diş ve kemik yapısı konusunda önemli görevler üstlenmektedir. Üstelik kan içerisinde çözülmüş olarak bulunan kalsiyum hemen hemen her tür işlev konusunda görev alabilmektedir. Kas kasılmasında önemli rol alır; belli başlı bazı tepkimelere katılır ve kemik yapısı ile diş konusunda sağlığı önemli oranda korur.

Hayati açıdan yaşamsal bir element olarak kalsiyum, yani CA elementi yapılan kan testi üzerinden ölçülür. Bu ölçüm referans aralığı olarak belirlenmiş miktarın düşüklüğü ya da yüksekliği noktasında belli başlı bazı hastalıkların habercisi olabilmektedir. Yapılan test ile beraber kan sayımı üzerinden kan testi gerekli değerleri ortaya çıkarmaktadır. Bu değerler üzerinden ele alınacak uzman doktor kontrolü altında erken tedavi, olası hastalıkların önüne geçme potansiyeli teşkil eder.

CA değer aralığı kaç olmalı?

CA değer aralığı ele alındığında iki farklı unsur üzerinden çalışmalar gerçekleştirilir. Bunlardan biri kandaki normal değer olarak öne çıkmaktadır. Bu değer laboratuvar ortamında uzman kontrolü altında ele alınarak gerçekleştirilir. Diğeri ise iyonize halde kalsiyum kan değeridir. Ortak şekilde eğer bir kez yapılacak ise her ikisi de alınmak suretiyle teşhis ve tanı üzerinden tedavi yöntemleri gerçekleştirilir.

- İnsan vücudunda yer alan kalsiyum elementinin kandaki normal değeri, ‘8.5 - 10.3 mg/dl’ olarak değerlendirilmektedir,

- İyonize halde bulunan Kalsiyum elementinin kandaki değeri ise, ‘4.5 - 5.6 mg/dl ile beraber ‘1.1 - 1.4 mml/L’ şeklinde ifade edilmektedir,

Yapılan bu testler cinsiyete ve yaşa bağlı olarak değişkenlik gösterebilmektedir. Özellikle yaş üzerinden bebeklikten itibaren yetişkin ve yaşlılık dönemine kadar farklı miktarlar söz konusu olabilir. Aynı zamanda kan testi üzerinden gerçekleştirilen çalışmalar laboratuvardan laboratuvara bağlı olarak da farklılık yaratabilmektedir. Bu durumlar göz önüne alınmak suretiyle yüksekliği ya da düşüklüğü üzerinden meydana gelen hastalıklar için teşhis ile tedavi yöntemleri ele alınır.

CA yüksekliği veya düşüklüğünün nedeni nedir?

Kalsiyum değerinin yüksekliği ve düşüklüğü iki ayrı biçimde ele alınmalıdır. Bu doğrultuda meydana gelebilecek nedenler değişkenlik gösterebilmektedir. Hiperkalsemi olarak da bilinen kalsiyum yüksekliği belli başlı bazı hastalıklara işaret edebilmektedir.

- Böbrek taşı oluşumu,

- Kemik yapısında zayıflama

- Kalp ve beyin fonksiyonlarında düzensizlik,

- Böbrek yetmezliği,

- Böbrek taşı,

- Sinir sistemi problemleri,

- Anormal kalp ritmi,

- Osteoporoz,

Kalsiyum yüksekliğinde meydana gelecek hastalıklara bağlı olarak tedavi yöntemleri değişkenlik gösterir. Referans değer aralığının çok üzerine çıkan durumlar karşısında Öncelikle uzman doktor kontrolü altında teşhis kesin olarak öne çıkarılır. Daha sonra belli başlı bazı ilaç tedavisi ile beraber cerrahi müdahaleler söz konusu olabilir. Bu durumlar kalsiyum elementinin vücutta gereğinden yüksek olması ile yaşanabilmektedir.

Kalsiyum eksikliği ya da düşüklüğü ise Hipokalsemi olarak bilinmektedir. Kalsiyum seviyesini kan içerisinde 2.3 mml seviyesine düşmesi ile beraber meydana gelir. Normalin çok altında düşmesi ile beraber kalsiyum seviyesi ölümcül hastalıkların işareti olabilir.

- Böbrek hastalıkları,

- Hormonal değişiklik,

- Genetik faktörler,

- Tiroid hastalıkları,

- Magnezyum eksikliği,

- Yüksek kahve ve alkol tüketimi,

- Sindirim sistemi bozuklukları,

- D vitamini eksikliği,

- Çocukluk döneminde kalsiyum tüketiminin gereğinin altında kalması,

Bu gibi durumlar söz konusu olduğunda erken tanı ve teşhis ile beraber tedavi için, mutlaka uzman doktora başvurulması gerekmektedir. Yapılan incelemeler doğrultusunda gerekli önlemler alınır.