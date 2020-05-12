Genel olarak CA 19-9 pankreas kanseri üzerinden meydana gelebilecek olası sorunlar için ele alınır. Böylece kanser tedavisi ve tanısı konusunda uzman doktora önemli bir yol çizer. Düşüklüğü ya da yüksekliği yani referans değer aralığının dışına çıkmış olması istenmeyen belli başlı bazı rahatsızlıklara işaret edebilmektedir. Bu hastalıkların kesin olarak teşhis ve tanısı için kan sayımı üzerinden CA 19-9 testi yapılmaktadır.

CA 19-9 değeri nedir?

Pankreas kanseri ile beraber diğer tüm rahatsızlıklar açısından yanıtı ve nüksünü izlemek amaçlı kanser antijeni 19 - 9, yani diğer bir ismiyle ‘CA 19 - 9’ kullanılmaktadır. Laboratuvarlarda ele alınan bir tahlil olması ile beraber tümörlerin ortaya çıkarılması noktasında önemli bir potansiyel teşkil eder. Özellikle pankreas kanseri için hassas bir yapıya sahiptir. %70 ya da %80 gibi bir oran üzerinden neticenin ortaya çıkarılmasına olanak tanır.

Özellikle söz konusu referans değer aralığının üzerine çıkma durumu olduğunda hayati risk taşıyan hastalıklara işaret edebilmektedir. Ancak kesin sonucun anlaşılabilmesi için uzman doktor kontrolü altında Ca 19–9 testi ile beraber aynı zamanda diğer tahlillerin de yapılması gerekmektedir. Pankreas kanseri başta olmak üzere diğer kanser türleri üzerinden tümör teşhisi noktasında etkin bir teşhis yöntemi oluşturur. Böylece kısa zaman içerisinde tedavi imkanı erken dönemde ele alınabilir.

CA 19-9 değer aralığı kaç olmalı?

Birçok farklı kanser türü üzerinden tümör teşhisi için CA 19-9 değer aralığı testi yapılmaktadır. En başta pankreas kanseri olmak üzere farklı kanser türleri üzerinden tümöre işaret eden durumlar değer yüksekliği eşliğinde anlaşılır. Bu doğrultuda sağlıklı bir insanda CA 19-9 değer aralığı belirli bir oranda kalmaktadır. Düşük dünden ziyade yüksekliği hayati risk faktörü taşıyan kanser hastalıkları konusunda tanı ortaya çıkarabilmektedir.

Genel olarak CA 19-9 referans değer aralığı ise sağlıklı bir birey adına, ‘37 U/ml’’den daha az olarak öne çıkıyor. Bu değerin üzerine çıkıldığı zaman farklı kanser türleri üzerinden tümör teşhisi konabilmektedir. Tümör belirteci olarak da öne çıkan CA 19-9, yapılan hemogram yani kan sayımı kan testi ile beraber yüksek oranda sonuç ortaya çıkarır. Özellikle uzman bir doktor kontrolü altında erken tanı ile beraber yapılacak teşhis üzerinden tedavi, böylesi ciddi hastalıklara yanıt verme imkanı oluşturur.

CA 19-9 yüksekliği veya düşüklüğünün nedeni nedir?

Sağlıklı bir insanda CA 19-9 değerinin 37 U/ml’den düşük olması büyük öneme sahiptir. Bu değerin üzerinde çıkan sonuçlar bazı kanser hücrelerine işaret ederken, belli başlı farklı hastalıkların da ortaya çıkmasına neden olabilmektedir. Pankreas kanseri ile beraber diğer kanserler üzerinden önemli bir işaret olan bu test, özellikle tek başına kanser testi için kullanılabilmektedir. Tabii Bireyde 37 U/ml’den yüksek çıkan değerler için kesin olarak kanser hücresinin bulunduğunu söylemek doğru değil. Bu doğrultuda ele alınması gereken belli başlı bazı farklı tahliller de söz konusudur. Yapılan testler üzerinden bazı hastalıklar yüksekliği ile öne çıkıyor.

- Pankreas kanserleri,

- Kolanjiokarsinom; Safra yollarında meydana gelen bir kanser türü,

- Belli başlı karaciğer kanserleri,

- Akciğer kanseri,

- Kolon kanserleri, (%24)

- Mide kanserleri, (%42)

- Adenokarsinom,

- Yemek borusu kanseri,

- Rahim ve meme kanseri,

- Yumurtalık kanseri,

Yukarıda verilen hastalıklar kötü huylu belirtiler olarak öne çıkmaktadır. Yani CA değerinin 37 U/ml’den daha yükseğe ulaştığı durumlar için dile getirilir. Aynı zamanda bu diğerini üzerine çıkacağı zaman iyi huylu belirtiler de söz konusudur.

- Pankreas iltihabı (ankreatit) Kanser olma noktasına kadar çıkmaz,

- Hepatit,

- Siroz,

- Ana safra kanalı iltihabı,

- Tiroid hastalıkları,

- Safra taşları,

- Kistik fibrozis,

Ele alınan CA testi ile beraber kan sayımı üzerinden uzman doktor kontrolü altında yapılacak olan teşhis, erken tedavi imkanı eşliğinde hastalığın önüne geçme fırsatı vermektedir. Bu doğrultuda hastalığa bağlı olarak belli başlı bazı tedaviler ele alınır.