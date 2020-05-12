Meme kanseri teşhisi konusunda belli başlı bazı testler uygulanır. Özellikle kan testi olarak öne çıkan CA 15-3 testi büyük bir öneme sahiptir. Kan sayımı diğer bir deyişle hemogram üzerinden yapılan bu test ile beraber, referans aralığının düşüklüğü ya da yüksekliğine bağlı olarak tanı konmaktadır. Böylece ele alınacak olan test ve tahliller ile beraber tedavi yöntemi uzman doktor kontrolü altında öne çıkarılır.

CA 15-3 değeri nedir?

Normal göğüs hücreleri tarafından üretimi gerçekleştirilen CA 15-3 kanser antijeni, vücut sağlığı açısından önemli bir proteindir. Söz konusu kanserli göğüs tümörü olduğu zaman vücut bu antijeni yüksek oranda üretmeye başlar. Yapılan bu üretim ile beraber kan hücrelerine girmek suretiyle tümörün seyrini takip etme noktasında önemli bir potansiyel teşkil etmektedir. Tümör hücreleri tarafından saçılsa bile yapılan kan testi ile beraber hastalığın ne durumda olduğu hakkında bilgi alınabilmektedir.

Özellikle meme kanserine yakalanmış olan kadınların ’u ve metastatik meme kanseri olanların ise %70 kadarı CA 15-3 üretimini yoğun oranda gerçekleştirmektedir. Diğer yandan referans aralığının üzerine çıkıldığı zaman, sağlıklı insanlarda da kan testi üzerinden belli başlı bazı hastalıklar anlaşılabilmektedir. Bunlar arasında kolorektal kanser, Siroz, akciğer kanseri, iyi huylu meme kanseri ile beraber birçok farklı rahatsızlık ön plan çıkabilmektedir. Ancak erken evre meme kanserinde genelde Yükseliş olmadığından dolayı, CA 15-3 kan testine gerek duyulmamaktadır.

CA 15-3 değer aralığı kaç olmalı?

CA 15-3 iğne ile beraber gerçekleşen bir kan testi olarak yapılmaktadır. Genel olarak hastane laboratuvarında ya da özel bir laboratuvarda yapılabilmektedir. Aynı zamanda ele alınan referans aralığının yanı sıra, laboratuvarda gerçekleştirilen yönteme bağlı olarak miktar değişkenlik gösterebilmektedir. Bu testin ele alınabilmesi için özel bir hazırlık gerekmez. Günün herhangi bir zamanı içerisinde aç veya tok karnına gerçekleşebilmektedir.

Sağlıklı bir insanda CA 15-3 aralığı ele alındığı zaman, ‘30 u/ML’ değeri ortaya çıkmaktadır. Bu değerin altında ya da üstünde ortaya çıkacak kan testi üzerinden değerler, bazı hastalıkların işareti olabilmektedir. Özellikle yükseklik konusunda hayati risk faktörü taşıyan önemli rahatsızlıklar yaşandığı anlaşılır. Her ne kadar ortak şekilde bu değer sağlıklı bir insan için 30 U/ml olsa bile, laboratuvardaki ele alınacak çalışmalar ve cinsiyet ile beraber yaşa göre değer değişkenlik gösterebilmektedir.

CA 15-3 yüksekliği veya düşüklüğünün nedeni nedir?

Vücudun farklı noktalarına yayılmış olan meme kanseri söz konusu olduğunda, CA 15-3 değeri referans aralığı üzerine çıkmaktadır. Bu oran artış gösterdikçe kanser olma ihtimali daha yüksek noktaya çıkmaktadır. Özellikle kemiklere ve karaciğer ile birlikte her ikisine de yayalım gösterdiğinde en yüksek seviyelerine gelmiş sayılır. Eğer ele alınacak olan tahliller ile beraber teşhis üzerinden tedaviye olumlu cevap alınırsa, yüksek değer yavaş yavaş normal referans aralığına doğru inmeye başlar.

Eğer CA 15-3 değeri sürekli olarak artış gösteriyorsa yapılan tedaviye yanıt alınmıyor anlamı çıkmaktadır. Diğer bir deyişle tekrarlayan hastalık olarak da öne çıkar. Belli başlı bazı hastalıklar nedeniyle bu değer normalin çok üzerine çıkmaktadır.

- Meme kanseri,

- Pankreas kanseri,

- Yumurtalık kanseri,

- Akciğer kanseri,

- Prostat kanseri,

Bu gibi nedenlerden dolayı CA 15-3 değeri Yükseliş gösterdiği zaman kanserli hücreleri işaret etmektedir. Aynı zamanda bu yükseliş iyi huylu olarak görülebilecek hastalıklar adına da değerlendirilmektedir.

- Endometriozis,

- Pelvik inflamatuar hastalıkları,

- Bazı karaciğer hastalıkları,

- Hamilelik,

Bu gibi durumlarda da değer referans aralığının üzerine çıkarak yüksek oranlara ulaşabilmektedir. Ancak sürekli olarak bir artıştan bahsetmek söz konusu değil. Zaman içerisinde bu artış durmakta ve daha sonra yavaş yavaş azalmaktadır. Böyle durumlar için mutlaka uzman bir doktora başvurulmalı ve gerekli kan testi üzerinden değerler ortaya çıkarılmalıdır. Bağlı olarak hastalık üzerinden ele alınan tedavi ile beraber erken müdahale mümkün olur.