Yumurtalık kanserinin ilerlemesini seyredebilmek ve durumu gözlemleyebilmek için, CA 125 kan testi ele alınmaktadır. Bu konuda standart olarak ele alınmış referans aralığı öne çıkarılır. Yapılan kan testi hemoglobin yani kan sayımı ile beraber uzman doktor kontrolü altında ölçülür. Özel laboratuvarlarda ya da hastane laboratuvarında yapılabilen bir testtir. Standart değerin altında ya da üstünde meydana gelebilecek miktar, belli başlı bazı hastalıklardan bahsetmek anlamı taşır.

CA 125 değeri nedir?

İnsan kanındaki kanser antijenini ölçebilmek için yapılan bir test olarak CA 125 öne çıkmaktadır. Aynı zamanda olası hastalıkların seyrini izleyebilmek adına ele alınan bir kan testi olarak söylemek mümkün. Hem tedavi esnasında hem de sonrasında kanser hastalıklarının seyrini takip edebilmek için önemli bir potansiyel teşkil etmektedir.

Oldukça yüksek risk taşıyan yumurtalık kanserinin erken zamanda belirtilerini yakalayabilmek adına CA 125 önemli bir testtir. Tabii bu test kanser teşhis ve tanı konulabilmesi için tek başına yeterli değildir. Nitekim pek çok farklı kansersiz durum adına da CA 125 değeri referans aracının üzerine çıkabilmektedir. Örneğin menstrüasyon gibi normal durumlar ile beraber rahim fibroidleri söz konusu olduğunda kansersiz koşullar üzerinden CA 125 artışı gözlemlenebilir.

CA 125 değer aralığı kaç olmalı?

Sağlıklı bir insanda öne çıkan CA 125 referans aralığı bulunmaktadır. Bu aralığın dışında düşüklüğü ya da yüksekliği söz konusu olduğu zaman ve test üzerinden anlaşıldığında, mutlaka gerekli tedavi yöntemleri erken zamanda ele alınır. Kan testi üzerinden laboratuvarda gerçekleştirilen test ile beraber, ayrıca belli başlı bazı tahliller de sürece dahil edilir.

Bu doğrultuda insandaki normal değeri CA 125, ‘0 - 35’ arasında seyretmektedir. Eğer bu değer 30 ile 50 arasında ise hastanın kontrol altında tutulması gerektiğini gösterir. Eğer 50’nin üzerinde çıkan bir değer söz konusu ise o zaman meme kanserinden bahsetmek mümkün olur. Böyle durumlarda gerekli tetkikler yapılmakta ve tahliller üzerinden sonuç ortaya çıkarılmaktadır. Kesin sonuç ile beraber özellikle erken tanı, doğru tedavi yöntemleri üzerinden uzman doktor kontrolü altında olumlu sonuç verebilir.

Genelde CA 125 normal değerinin düşüklüğü hastalık açısından pek risk faktörü taşımaz. Daha çok referans aralığı olarak belirlenmiş değerin üzerine çıkan yükseliş durumlarında, meme kanseri başta olmak üzere belli başlı bazı problemlerden bahsedilmektedir.

CA 125 yüksekliği veya düşüklüğünün nedeni nedir?

Yapılan kan testi sonucunda eğer CA 125 değeri normalden yukarı çıkarsa iki farklı unsur üzerinden bu durum ele alınır. Bunlardan biri öncelik olarak iyi huylu tümör olabilir. Ancak bu durum yapılan test sonucu ve başka tahliller ile beraber kesin sonuç verir. İkinci durum ise özellikle 50’nin üzerine çıkan değer ile beraber sağlığı tehdit edici bazı yüksek risk faktörleri taşıyan hastalıklardan bahsetmek mümkündür.

- Yumurtalık kanseri,

- Meme kanseri,

- Endometrial kanser,

- Peritoneal kanser,

- Fallop tüpü kanseri,

- Kolon kanseri,

- Karaciğer hastalığı,

- Böbrek yetmezliği,

- Lupus hastalığı

Uzman doktorun bu konuda kesin teşhis koyabilmesi için CA 125 kan testi ile beraber belli başlı bazı farklı tahlillerin yapılması gerekmektedir. Ele alınacak ayrıca bazı prosedürler de önerilebilir. Zira tedavi konusunda çalışmalar başlayacak ise kesin tanının çıkarılması gerekmektedir.

Ele alınan tedaviler ile beraber eğer zaman içerisinde CA 125 yüksekliği referans aralığına doğru düşüş gösteriyorsa tedavinin yanıt verdiği anlaşılır. Ancak belli bir düşüşün ardından yeniden yükseliş meydana gelirse kanserin nüksettiği ya da tekrarladığı gibi bir tanımlama söz konusu olur. Özellikle böyle zamanlarda sürekli büyüme gerçekleşir.

Özellikle yumurta kanseri söz konusu olduğunda CA 125 değeri normalin çok üzerinde çıkmış ise %80 ile beraber bu hastalıktan bahsedilmektedir. %25 gibi bir oran üzerinden ise iyi huylu şekilde CA 125 değerinin yüksek çıktığı anlaşılır.



