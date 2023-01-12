Ç. Rizespor ikinci devre hazırlıklarını tamamladı

Spor Toto 1. Lig’in ilk yarısının sona ermesiyle lige verilen üç haftalık arada Antalya’da kamp yapan yeşil-mavili ekip teknik direktör Bülent Korkmaz yönetiminde spor salonunda çalışmalarını tamamladı. Ligin ikinci yarısının ilk maçında 14 Ocak Cumartesi günü saat 13.30’da Ankara Keçiörengücü ile karşılaşacak olan yeşil-mavililer akşam saatlerinde hava yolu ile Ankara’ya gidecek. Kampta bulunan oyuncular ile Ankara’ya gidecek olan Rizespor 16 Ocak Pazartesi günü Rize’de toplanarak kupada karşılaşacağı Fenerbahçe maçı hazırlıklarına başlayacak.

RİZE (İHA)