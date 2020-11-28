Ç. Rizespor - Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Galatasaray, Süper Lig’in 10. haftasında deplasmanda Ç. Rizespor ile karşı karşıya gelecek. Geçen hafta evinde Hes Kablo Kayserispor ile berabere kalan Galatasaray, Rizespor karşısında kazanarak yeni bir seriye başlamak istiyor. Teknik direktör Stjepan Tomas yönetimindeki Rizespor ise son 6 haftada kaybetmedi. Haftaya 12 puanla 9. sırada giren Karadeniz ekibi karşısında Galatasaray, 17 puanla 3.sırada

Galatasaray'ın kamp kadrosunda Radamel Falcao, Arda Turan, Omar Elabdellaoui, Saracchi, Okan Kocuk, Ryan Babel ve Belhanda yer almadı





Rizespor - Galatasaray muhtemel 11'ler

Rizespor: Gökhan, Moroziuk, Emir Dilaver, Meriah, Melnjak, Donsah, Abdullah, Baiano, Boldrin, Fernando, Remy

Galatasaray: Fatih Öztürk, Linnes, Luyindama, Marcao, Emre Taşdemir, Taylan, Ömer Bayram, Emre Kılınç, Feghouli, Emre Akbaba, Diagne

Rizespor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Çaykur Didi Stadı’nda oynanacak ve saat 19.00’da başlayacak karşılaşmayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. beIN SPORTS HD1'den canlı yayınlanacak maçın skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...























