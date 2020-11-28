Ç. Rizespor - Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda?
Geçen hafta önemli fırsatlardan yararlanamayan ve Kayserispor ile 1-1 berabere kalan Galatasaray, Süper Lig'in 10. maçında deplasmanda Çaykur Rizespo ile karşılaşacak. Son 6 haftada yenilmeyen hafta içi kupa maçında da farklı kazanan Ç. Rizespor'un maçı seriyi devam ettirmek. Galatasaray ise eksiklerine rağmen zirve takibini devam ettirmek istiyor. Peki, Ç. Rizespor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Detaylar ve maçın canlı skor takibi fanatik.com.tr'de...
Galatasaray, Süper Lig’in 10. haftasında deplasmanda Ç. Rizespor ile karşı karşıya gelecek. Geçen hafta evinde Hes Kablo Kayserispor ile berabere kalan Galatasaray, Rizespor karşısında kazanarak yeni bir seriye başlamak istiyor. Teknik direktör Stjepan Tomas yönetimindeki Rizespor ise son 6 haftada kaybetmedi. Haftaya 12 puanla 9. sırada giren Karadeniz ekibi karşısında Galatasaray, 17 puanla 3.sırada
Galatasaray'ın kamp kadrosunda Radamel Falcao, Arda Turan, Omar Elabdellaoui, Saracchi, Okan Kocuk, Ryan Babel ve Belhanda yer almadı
Rizespor - Galatasaray muhtemel 11'ler
Rizespor: Gökhan, Moroziuk, Emir Dilaver, Meriah, Melnjak, Donsah, Abdullah, Baiano, Boldrin, Fernando, Remy
Galatasaray: Fatih Öztürk, Linnes, Luyindama, Marcao, Emre Taşdemir, Taylan, Ömer Bayram, Emre Kılınç, Feghouli, Emre Akbaba, Diagne
Rizespor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Çaykur Didi Stadı’nda oynanacak ve saat 19.00’da başlayacak karşılaşmayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. beIN SPORTS HD1'den canlı yayınlanacak maçın skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...