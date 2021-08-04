Çaykur Rizespor Başkanı Tahir Kıran, Galatasaray ile Oğulcan Çağlayan'ın transferi konusunda çözüm sağlandığını açıkladı. Galatasaray'ın teklif ettiği oyunculara 'evet' dediklerini söyleyen Kıran, konunun bir an evvel çözülmesini için karar verdiklerini söyledi.

A Spor'a konuşan Kıran, “Oğulcan konusu bir an evvel çözülsün diye teklif edilen futbolculara 'evet' dedik. Galatasaray'ın önü açılsın istedik. Kimseyle kavga etmek istemeyiz, kavga etmek isteyen olursa ederim ama çıkartmam" ifadelerini kullandı.

'Emre Taşdemir konusunda maddi açıdan sıkıntı var'

Kıran son olarak, "Oturup sorunu çözeceğiz, büyütmeye gerek yok. Başkan Burak Elmas'tan telefon bekliyorum. Emre Taşdemir konusunda maddi açıdan sıkıntı var. Bekleyip göreceğiz" şeklinde konuştu.







