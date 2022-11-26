Buzun satrancında Türkiye’nin başarısı sürüyor

Prof. Dr. Kenan Şebin yönetimindeki Türkiye Curling Federasyonu kadın ve erkek milli takımlarının başarısı ile gurur duyarken, ülkemizin ve Erzurum’un göğsünü kabartmaya devam ediyor.

Federasyon başkanı Şebin ve ekibinin göreve gelmesi ile birlikte çıta yükselten ve gittiği şampiyona ve turnuvalardan eli boş dönmeyen Ay-yıldızlı curlingçiler Avrupa Şampiyonası’ndan da istediğini aldı.

Avrupa Şampiyonası İsveç’te yapıldı

Avrupa Curling Şampiyonası 18-27 Kasım 2022 tarihleri arasında İsveç'in Östersund şehrinde düzenlendi. Erkekler ve kadınlar kategorisinde Avrupa'nın en iyi 10 ülkesinin mücadele ettiği müsabakalarda, Türkiye Erkek takımın ardından Kadınlar da hedefine ulaşarak Dünya Şampiyonası biletini cebine koydu.

Çelik gibi adamlar 4 galibiyet aldı

Antrenör Ahmet Çelik nezaretindeki A Milli Erkek Curling takımı, takımlarda tarihimizde ilk kez A klasmanında mücadele ettiğimiz Avrupa Şampiyonası'nı 6'ıncı sırada tamamlayarak ülke puanımızı yükselttik ve 01-09 Nisan 2023 tarihleri arasında Kanada'da düzenlenecek Dünya Erkekler Curling Şampiyonasına katılma hakkı elde ettik. Erkek Milli Takımımız şampiyonayı 4 galibiyet ile tamamladı.

Avrupa Fatihi Türk Kadınları

Antrenör Fatih Ağduman yönetiminde İsveç’teki Avrupa Şampiyonasına katılan Kadın Curling A Milli takımımız da istediği sonuçlara elde ederek Dünya Şampiyonasına katılma hakkı kazandı.

Kadın Milli Takımımız, oynadığı 9 maçın 5'ini kazanarak Avrupa Şampiyonası'nı 6'ıncı sırada tamamladı. Ay-yıldızlı kadınlarımız, ülke puanımızı yükseltti. Kadın Milli takımımız, 18-26 Mart 2023 tarihleri arasında İsveç'te düzenlenecek Dünya Kadınlar Curling Şampiyonasına katılma hakkı elde etti.

Başkan Şebin millileri yalnız bırakmadı

Türkiye Curling Federasyon Başkanı Prof. Dr. Kenan Şebin, yerinden takip ettiği Avrupa Şampiyonasında erkek ve kadın milli takımımızı tebrik etti.

Milli Takımlarımızın göstermiş olduğu performanstan dolayı memnun olduğunu ifade eden Prof. Dr. Şebin, tüm sporcu, antrenör ve teknik ekibi kutlayarak, teşekkürlerini iletti.

Şebin, “ Milli Takım sporcu, antrenör ve teknik ekibe Dünya Şampiyonası'nda başarılar dileriz. İnanıyorum ki, Dünya Şampiyonası’nda da en iyisini yapacağız” dedi.

Bu arada Türkiye Curling Federasyonu Başkan Vekili Ahmet Çelebi, Yönetim Kurulu Üyeleri Murat Akın ile Melike Ertekin de Avrupa Şampiyonasını yerinde izledi. (İHA)