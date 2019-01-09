Buzu erittiler

İzmir Büyükşehir Belediyesinin başarıya doymayan genç buz patencileri, bu kez Kocaeli’de fırtına estirdi. Kocaeli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Olimpik Buz Sporları Salonunda düzenlenen Artistik Buz Pateni Ümitler Türkiye Şampiyonasında, İzmirli sporcular üç altın, bie gümüş ve dört bronz madalya kazandı. 16 kulüpten 123 sporcunun mücadele ettiği şampiyonada, İzmir Büyükşehir Belediyespor’dan D1 (8 Yaş) Bayanlarda Masal Oral, B (11 Yaş) Bayanlarda Derya Taygan ve C1 (10 Yaş) Baylarda Batu Tasasız altın madalya kazandı.

C2 (9 Yaş) Bayanlar kategorisinde yarışan Duru Çimen gümüş madalyayı göğüslerken, D2 (7 Yaş) bayanlarda Doğa Güner, D1 (8 Yaş) bayanlarda Deniz Tarım, D1 (8 Yaş) baylarda Toprak Aydın ve A baylarda Berkant Algül üçüncülük kürsüsüne çıkmaya hak kazandı.

İHA