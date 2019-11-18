Buzda büyük heyecan yaşandı





İZMİR, (DHA)

Bornova'daki Aşık Veysel Rekreasyon Alanı Buz Sporları Salonu'nda gerçekeşen Senkronize Buz Pateni Türkiye Şampiyonası, büyük heyecana ve renkli görüntülere sahne oldu. İki gün boyunca 4 ilden, 6 kulüp ve 12 takımdan 152 sporcunun yer aldığı organizasyonda 15 yaş altı karışık kategorisinde ilk iki sırayı İzmir Büyükşehir Belediyespor elde etti. Altın madalyaya Fahrenheit Team uzanırken, ikinciliği de Crispy Team elde etti. 15 yaş üstü karışık kategorisinde de Büyükşehir Belediyespor'dan Spectrum Team kürsüde ilk sırada yer aldı.

Amerika'da yapılacak Dünya Senkronize Şampiyonası'na katılacak olan Ankara temsilcisi Vizyon Team, hem Basic Novice (10-15 yaş) hem de büyükler kategorisinde altın madalyaya uzanmayı başardı. Gençler kategorisinde de Amorice Team ilk sırada, Golden Roses de ikinci sırada şampiyonayı tamamladı. Şampiyonada özel sporcular da gösteri düzenledi.

Başarı elde eden sporculara madalyalarını Buz Pateni Federasyon Yönetim Kurulu Üyesi Murat Özel, İzmir Büyükşehir Belediyespor Kulübü Başkanı Ersan Odaman, İzmir Büyükşehir Belediyespor Genel Sekreteri Mustafa Ağme, Buz Pateni İl Temsilcisi Neşe Olcay Hünerli ve İzmir Büyükşehir Belediyesi Buz Sporları Şube Müdürü Muhammet Gürdağ takdim etti. Özel sporculara madalyalarını Buz Pateni Federasyonu Onursal Başkanı Fehmi Tekelioğlu verdi.