Buz Hokeyi Kadın Milli Takımı, Meksika’yı 2-0 yendi
2020 Uluslararası Buz Hokeyi Federasyonu (IIHF) 18 Yaş Altı Kadınlar Dünya Şampiyonası Klasman 2 Grup B müsabakalarında Buz Hokeyi Kadın Milli Takımı, turnuvanın ikinci maçında ev sahibi Meksika’yı 2-0 mağlup etti.
2020 Uluslararası Buz Hokeyi Federasyonu (IIHF) 18 Yaş Altı Kadınlar Dünya Şampiyonası Klasman 2 Grup B müsabakaları Meksika'nın Mexico City kentinde devam ediyor.
Buz Hokeyi Kadın Milli Takımı, turnuvanın ikinci maçında ev sahibi Meksika’yı 2-0 mağlup etti. Milli takımın golleri Sidre Özer ve Ebrar Bilge Oğuz’dan geldi.
Şampiyonanın üçüncü maçında milli takım, yarın TSİ 16.00’da İspanya ile mücadele edecek.