Buz Hokeyi Kadın Milli Takımı, Meksika’yı 2-0 yendi

2020 Uluslararası Buz Hokeyi Federasyonu (IIHF) 18 Yaş Altı Kadınlar Dünya Şampiyonası Klasman 2 Grup B müsabakalarında Buz Hokeyi Kadın Milli Takımı, turnuvanın ikinci maçında ev sahibi Meksika’yı 2-0 mağlup etti.

30 Ocak 2020, Perşembe 19:29 Son Güncelleme:
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Buz Hokeyi Kadın Milli Takımı, Meksika’yı 2-0 yendi

2020 Uluslararası Buz Hokeyi Federasyonu (IIHF) 18 Yaş Altı Kadınlar Dünya Şampiyonası Klasman 2 Grup B müsabakaları Meksika'nın Mexico City kentinde devam ediyor. 

Buz Hokeyi Kadın Milli Takımı, turnuvanın ikinci maçında ev sahibi Meksika’yı 2-0 mağlup etti. Milli takımın golleri Sidre Özer ve Ebrar Bilge Oğuz’dan geldi. 

Şampiyonanın üçüncü maçında milli takım, yarın TSİ 16.00’da İspanya ile mücadele edecek. 

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