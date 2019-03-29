Romanya'da 1-7 Nisan tarihlerinde düzenlenecek Dünya Şampiyonası 2'nci Grup müsabakalarına hazırlanan Buz Hokeyi Kadın Milli Takımı çalışmalarını tamamladı. 3 haftalık kamp sürecince Bursa'nın Kestel ilçesinde bulunan Kestel Olimpik Buz Pateni-Hokey Salonu'nda çalışan milliler, bugün Romanya'ya giderek şampiyonada boy gösterecek. Hazırlıklarının son sürecini DHA'ya anlatan milliler, kendilerinden emin bir görüntü çizerken zorlu müsabakalardan madalya ile dönmeyi hedefliyor.

3 HAFTALIK YOĞUN KAMP SÜRECİ SONLANDI

Buz Hokeyi Kadın Milli Takımı Başantrenörü Çağrı Karabulut, ilk maçlarında 1 Nisan Pazartesi günü Hırvatistan ile karşılaşacaklarını belirterek, hazırlıklarını tamamladıklarını ifade etti. Kamp sürecinin oldukça verimli geçtiğine işaret eden deneyimli antrenör, "Güzel ve bir o kadar da zorlu bir kamp süreci geçirdik. Bu süreçte sporcularımızı teknik, taktik ve kondisyon olarak oldukça zorladık. Onları zorlu geçecek Dünya Şampiyonası için hazırladık. Biraz yoruldular, yıprandılar ancak inşallah başarılı sonuçlar alacağız ve güzel olacak" dedi. "4 sezon önce Hong Kong'da düzenlenen Buz Hokeyi Kadınlar Dünya Şampiyonası 2. Division B Grubu'nda birinci olmuştuk ve bu başarının ardından bir üst gruba yükselerek pek çok başarı elde ettik" diyen Başantrenör Karabulut, amaçlarının artık madalya kazanmak olduğunu ve Romanya'da da bunu gerçekleştirmeyi istediklerini söyledi.

'BURADA AİLE OLMAYI ÖĞRENİYORUZ'

2011'den beri ay yıldızlı formayı terleten kaptan asistanı Başak Demirkol, buz hokeyine olan ilgisini "Birkaç kez geldikten sonra bu spora aşık olmamak elde değil" şeklinde tanımladı. Buz hokeyine 10 yaşında başladığını ve tutku ile bağlandığının altını çizen 25 yaşındaki oyuncu, "Kişinin kendi disiplinini elde edebilmesi açısından spor çok önemli. Buz hokeyi bana hayatımı planlama, özdisiplin gibi çok önemli değerleri kattı. Takım ruhu çok önemli. Aile olmayı öğreniyorsunuz burada, hepimizin bir sürü kız kardeşi var. 10-15 tane kız kardeşiniz var gibi düşünün" diye konuştu.

'KADINLARA ÇOK UYGUN BİR SPOR'

Geçmişte 'Türkiye'de hokey var mı?' sorularından bugünlere gelindiğinde Türkiye'deki insanların hokeyi öğrendiğini belirten Demirkol, erkek egemen olarak gösterilen branş için "Kadın-erkek açısından çok fazla farkın olacağı bir spor değil. Yalnızca kasa dayalı bir branştan bahsedemeyiz. Koordinasyon, denge, takım oyunları, teknik ve taktik bunlar da en az kas gücü kadar önemli. O yüzden kadınlara çok uygun bir spor. Önce herkes 'Erkek sporu değil mi?' diye başlıyordu, ancak insanlar bu konuda bilinçlenmeye başladı. Zorlukları da yavaş yavaş aşıyoruz, tesisler açıldı, antrenör ve hakem eğitimleri fazlalaştı" ifadelerini kullandı.

BUZ DAĞININ GÖRÜNMEYEN KISMI DA VAR

25 yaşındaki Seda Demir ise, buz hokeyini 'Benim yaşam tarzım' şeklinde ifade etti. Sadece buzun üzerinde çalışmadıklarını belirten genç oyuncu, "Buz dışında da çok çalışıyoruz, aynı zamanda denge gerektiren bir spor. Çevik, kuvvet ve çabukluk gibi özelliklerin birleşimiyle oluşuyor. O yüzden buz dağının görünmeyen kısmında koşu, kuvvet ve ağırlık antrenmanlarıyla kendimizi hazırlıyoruz. Burada da günde 4-5 saat antrenman yapıyoruz. Elbette yorucu geçiyor ancak güzel de zaman geçiriyoruz. Her zaman unutmadığımız bir şey var ki o da milli takım için buradayız, bu bizi fazlasıyla motive ediyor. Romanya'da da güzel sonuçlar alacağımızı düşünüyorum. Takımımız şu anda çok iyi, hepimiz çok mutluyuz ve bu da bize mutlaka başarı getirecektir" dedi.

'O TOPUN ADI NE GİBİ SORULAR GELİYORDU'

Son dönemlerde buz hokeyine yönelik ilginin de arttığını dile getiren Seda Demir, "Buradaki antrenmanlarımızda ortaokul, lise çağındaki çocuklar otobüslerle geliyorlar, bizi izliyorlar ve bizden sonra çıkıp buzda kayıyorlar. Böyle küçük çocukları görünce mutlu oluyoruz çünkü eskiden buz hokeyi dediğimizde çok şaşırıyorlardı. 'Nasıl, ne yapıyorsunuz, bıçak üzerinde mi kayıyorsunuz, o sopalar ne işe yarıyor, o topun adı ne?' gibi sorular geliyordu ama şimdi çocuklar küçük yaştan itibaren bu sporu tanıyor. Bizler de milli takım olarak daha fazla duyulmasını istiyoruz ki daha çok gelişsin, buna ihtiyacımız var. Takım olarak birçok başarılarımız var ancak başarısızlıklarımız kadar konuşulmadı. Bu bizi çok üzen bir nokta, buradan halkımıza da sesleniyorum bizi takip etsinler, maçlarımız internetten canlı yayınlanıyor, onların desteklerine ihtiyacımız var" açıklamalarında bulundu.

'SONUNA KADAR SAVAŞACAĞIMIZDAN HERKES EMİN OLSUN'

5 yıldır ay yıldızlı formayı terleten Alara Lökbaş ise Türk halkına mesaj vererek "Ay yıldızlı bayrak uğruna Romanya'da sonuna kadar savaşacağımızdan herkes emin olsun" dedi. Defansta görev aldığını ve buz hokeyinin erkek egemen bir branş olmadığını yineleyen 20 yaşındaki oyuncu, "Kale önündeki boğuşmalar, mücadeleler daha sert oluyor. Bu biraz güç ve kuvvet gerektiriyor. Takım sporu olması çok büyük bir avantaj, bu noktada yanımızdaki arkadaşımıza destek oluyor, hataları kapatıp bütünlük sağlayabiliyoruz. Defans oyuncuları için mücadele gücü oldukça yüksek. Takım arkadaşlarımızın birbirine olan destekleri çok önemli, bu şekilde başarı elde edebiliyoruz" ifadelerini kullandı.

Takımın son çalışmasını takip eden minik sporseverler de milli oyuncular ile tanışma şansı bularak fotoğraf çektirdi.

DHA



