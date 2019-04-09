Türkiye Buz Hokeyi Genç Erkekler Lig'inde verilen milli maç arası sonrası müsabakalar yeniden başladı.
10'uncu haftada oynanan karşılaşmalar sonunda play-off'ta mücadele edecek olan takımlar belli oldu.
Buz Hokeyi Genç Erkekler Ligi Play off serisi 13 Nisan-12 Mayıs tarihleri arasında Ankara, Kocaeli, Erzurum ve İzmir'de oynanacak.
Play off'ta mücadele edecek olan takımlar Narmanspor, İzmir BBGSK, Buz Adam GSK ve Gümüş Patenler Spor Kulübü.
13 Nisan'da başlayacak play-off'un programı şu şekilde:
13.04.2019 15.30 Gümüş Patenler- Narmanspor (Kocaeli)
13.04.2019 13:00 Buz Adam- İzmir BB (Kocaeli)
14.04.2019 15:30 Buz Adam- Gümüş Patenler (Kocaeli)
14.04.2019 13:00 İzmir BB - Narmanspor (Kocaeli)
20.04.2019 16:30 İzmir BB - Gümüş Patenler (İzmir)
21.04.2019 16:30 İzmir BB- Gümüş Patenler (İzmir)
27.04.2019 15:30 Narmanspor- Buz Adam (Erzurum)
28.04.2019 15:30 Narmanspor- Buz Adam ( Erzurum)
11.05.2019 20:00 Gümüş Patenler- Narmanspor (Ankara)
11.05.2019 17:30 Buz Adam- İzmir BB (Ankara)
12.05.2019 18:40 Gümüş Patenler- Buz Adam (Ankara)
12.05.2019 16:10 Narmanspor-İzmir BB (Ankara)
DHA