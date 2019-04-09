Türkiye Buz Hokeyi Genç Erkekler Lig'inde verilen milli maç arası sonrası müsabakalar yeniden başladı.

10'uncu haftada oynanan karşılaşmalar sonunda play-off'ta mücadele edecek olan takımlar belli oldu.

Buz Hokeyi Genç Erkekler Ligi Play off serisi 13 Nisan-12 Mayıs tarihleri arasında Ankara, Kocaeli, Erzurum ve İzmir'de oynanacak.

Play off'ta mücadele edecek olan takımlar Narmanspor, İzmir BBGSK, Buz Adam GSK ve Gümüş Patenler Spor Kulübü.

13 Nisan'da başlayacak play-off'un programı şu şekilde:

13.04.2019 15.30 Gümüş Patenler- Narmanspor (Kocaeli)

13.04.2019 13:00 Buz Adam- İzmir BB (Kocaeli)

14.04.2019 15:30 Buz Adam- Gümüş Patenler (Kocaeli)

14.04.2019 13:00 İzmir BB - Narmanspor (Kocaeli)

20.04.2019 16:30 İzmir BB - Gümüş Patenler (İzmir)

21.04.2019 16:30 İzmir BB- Gümüş Patenler (İzmir)

27.04.2019 15:30 Narmanspor- Buz Adam (Erzurum)

28.04.2019 15:30 Narmanspor- Buz Adam ( Erzurum)

11.05.2019 20:00 Gümüş Patenler- Narmanspor (Ankara)

11.05.2019 17:30 Buz Adam- İzmir BB (Ankara)

12.05.2019 18:40 Gümüş Patenler- Buz Adam (Ankara)

12.05.2019 16:10 Narmanspor-İzmir BB (Ankara)

DHA