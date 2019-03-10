Buz Hokeyi Federasyonu Başkanı Albayrak: Güzel bir lig oldu

İstanbul'un Zeytinburnu ilçesindeki Silivrikapı Buz Pisti ve Spor Tesisi'nde oynanan maçta Buz Adam Gençlik ve Spor Kulübü'nü yenerek şampiyonluğa ulaşan Zeytinburnu Belediyesi Spor Kulübü kupayı kaldırdı.

Buz Hokeyi Federasyonu Halit Albayrak, Asbaşkan Emre Faner, Yönetim Kurulu Üyesi Serap Uncular ve AK Parti Zeytinburnu Belediye Başkan Adayı Ömer Arısoy da ödül töreninde yer aldı.

Ligi Zeytinburnu Belediyesi Spor Kulübü'nün ardından 2'nci olarak tamamlayan Buz Adam Gençlik ve Spor Kulübü de 2'ncilik kupasının sahibi oldu.

Türkiye Buz Hokeyi Federasyonu Halit Albayrak, keyifli bir lig geçirdiklerine değinirken, "Eylül ayında başlayan ve zorlu mücadelelerle devam eden Play-Off ve Süper Lig'i tamamladık. Kazanan Zeytinburnu oldu. Zeytinburnu'nun son 4 sezonda şampiyon olması ve Avrupa'da Türk bayrağını göndere çekmek için terlemesi gurur verici. Bu sezon da Zeytinburnu Süper Lig şampiyonu oldu. Şampiyonluk demek bir ligin bitişi anlamına gelebilir ancak şampiyon kulübümüz Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası'nda mücadele edecek. Avrupa'da yapacakları tüm maçlar için şimdiden başarılar diliyorum" açıklamasını yaptı.

ALBAYRAK: "TRENDİMİZ ARTTI"

Buz hokeyinin Türkiye'deki gelişimi için de Albayrak, "25 yıllık bir geçmişimiz var ancak son zamanlarda trendimizin arttığını söyleyebilirim. Kulüp sayılarımızın da artması ve liglerimizin daha kaliteli bir hale gelmesi, maç sayılarımızın artması ve bakanlığın da desteğiyle tesis sayılarının da çoğalması bunda büyük etki sahibi oldu" dedi.

Albayrak, Zeytinburnu'na Avrupa'da başarılar dilerken, "Avrupa'da Şampiyon Kulüpler Kupası'nda Zeytinburnu grup atlamıştı. İstiyoruz ki yine gruplarında başarıyla çıkarak ülkemizi en iyi şekilde temsil etsin. Şimdiden teknik ekibe sporculara teşekkür ediyorum, inşallah Avrupa'dan da iyi haberler gelecektir diye düşünüyorum" şeklinde konuştu.

İNCE: "BİZİM İÇİN HEYECANLI VE GÜZEL BİR SERİ OLDU"

Zeytinburnu Belediyesi Spor Kulübü Başantrenörü Deniz İnce de, şampiyonluk için, "Bizim için heyecanlı ve güzel bir seri oldu. Rakibimiz sezon içinde bize üstünlük sağlamıştı. Seyir kalitesi yüksek, bizim için de oyuncular içinde güzel maçlar oldu. Sonunda gülen taraf biz olduk mutluyuz" diye konuştu.

GÜMÜŞ: "ÇOK MUTLUYUZ"

Zeytinburnu Belediyesi Spor Kulübü sporcusu Serkan Gümüş ise, şampiyonluktan duyduğu sevinci dile getirirken, "Çok zorlu bir eşleşmeden aldığımız galibiyetlerle şampiyonluğu yaşadık. Takım olarak çok mutluyuz. Takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Yöneticilerimize çok teşekkür ederim. Bize iyi imkanlar sağladır ve biz de kupayı evimize getirdik" dedi.

AA



