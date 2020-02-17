Adem, ‘Büyük’ oynuyor... Falcao ve Andone’nin sakatlığı sürecinde kendisine gelen şansı çok iyi değerlendiren tecrübeli futbolcu yine ağları sarstı. 45. dakikada penaltıyı gole çeviren tecrübeli oyuncu, üst üste 4. maçta da golünü attı. Kariyerinin en iyisi serisini Galatasaray’da yakalayan 32 yaşındaki futbolcu, bu süreçte toplam 5 kez fileleri havalandırdı. Toplamda ise gol sayısını 6’ya çıkartan Adem, Galatasaray’ın ligdeki en skorer futbolcusu. Falcao (5) ve Babel’i (5) geride bırakan Adem, adeta takımını sırtlıyor.

Maça sınırda çıktı

Adem, maçın ikinci yarısında ise iki net pozisyonda fırsatları değerlendiremezken, büyük üzüntü yaşadı. Öte yandan karşılaşmaya ceza sınırında çıkan Adem, teknik heyetin uyarılarını dinledi ve mücadeleyi sorunsuz şekilde tamamladı. Fenerbahçe derbisi öncesi Galatasaray’da cezalı futbolcu yok.