Büyükşehirli kanocular, başarılarıyla göz kamaştırdı

Gürkan DURAL/BURSA,(DHA) - BURSA Büyükşehir Belediyesporlu kanocular, 5-7 Mart tarihleri arasında gerçekleştirilen ve 145 sporcunun katıldığı Durgunsu Kano Aday Milli Takım Seçme Yarışları'nda 11 altın, 6 gümüş ve 3 bronz madalya kazanarak, yarışlara damga vurdu.

Türkiye Kano Federasyonu’nun 2021 yılı faaliyet programında yer alan Durgunsu Kano Aday Milli Takım Seçme Yarışları, 5-7 Mart tarihleri arasında 13 ilden 29 kulüp ve 145 sporcunun katılımıyla yapıldı. Adana'daki yarışlarda Bursa Büyükşehir Belediyesporlu kanocular önemli başarılara imza attı. Seçmelerde Büyükşehir Belediyesporlu kanocular, 11 altın, 6 gümüş ve 3 bronz olmak üzere 20 madalya toplayarak adeta kürsüye abone olurken, Bursa’nın yüzünü güldürmeyi başardı.

Yarışlarda büyük bayanlarda Bursa ekibinden Tuğçe Taylak, C1 1000 metre ve C1 500 metrede birinci, C1 200 metrede ise ikinci oldu. Bursa ekibinden Bedirhan Çıktay genç erkekler C1 1000 metre ve 500 metrede zirveyi kimseye kaptırmazken, C1 200 metrede üçüncü sırada yer aldı. Büyükşehir Belediyespor’dan Emircan Ayaklı genç erkekler K1 500 metre ve 200 metrede birincilik kürsüsüne çıkmayı başarırken, K1 1000 metrede gümüş madalya kazandı. Organizasyonda yeşil beyazlı ekipten Alper Akbulut genç erkekler K1 500 metrede birinci olurken, K1 200 metrede gümüş madalya kazanmayı bildi.

Büyükşehir Belediyesporlu Kardelen Yaranç ise yıldız bayanlar 1000, 500 ve 200 metrede tüm rakiplerini geride bırakmayı başarırken, Simge Kaya da yıldız bayanlar 200 metrede altın madalya, K1 500 metrede gümüş, K1 1000 metrede de bronz madalyanın sahibi oldu. Adana’daki seçmelerde ayrıca Büyükşehir Belediyesporlu Şevval Kervan, yıldız bayanlar 500 ve 200 metrede gümüş madalya kazanmayı başarırken, büyük erkekler C1 1000 metrede Melih Uslu üçüncülük kürsüsüne çıktı.

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