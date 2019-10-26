Gürkan DURAL/BURSA,(DHA)

Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Kadın Basketbol Takımı, TKBL 5. haftasında deplasmanda Nesibe Aydın GSK takımını 81-67 mağlup etti.

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi’nde mücadele eden Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü, 5. hafta mücadelesinde Nesibe Aydın GSK takımına konuk oldu. Ankara TOBB ETÜ Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmanın ilk periyoduna her iki takım da başarılı hücumlarla başladı. Karşılıklı sayı düellosuyla geçen maçın ilk yarısında birinci periyot 21-21, ikinci periyot ise 36-35 Nesibe Aydın GSK takımının üstünlüğü ile tamamlandı. Maçın ikinci yarısında Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü, hücumdaki başarısını savunmada da gösterdi. Rakibinin organize hücumlarını alan savunmasıyla kesen Bursa ekibi, hızlı hücumlarla önce üstünlüğü sağladı, ardından farkı 15 sayıya çıkardı (60-45), maçın son periyodunda da oyun disiplininden kopmadı ve maçtan 81-67 üstünlükle ayrıldı. Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü, bu sonuçla ligdeki galibiyet sayısını 4’e çıkardı.

FOTOĞRAFLI