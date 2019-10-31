Gürkan DURAL/BURSA,(DHA)

Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü, Cumhuriyet Bayramı Okçuluk Yarışması’nda takım halinde şampiyon oldu.

Bursa Okçuluk İl Temsilciliği tarafından düzenlenen 96.Yıl Cumhuriyet Bayramı Okçuluk Yarışması’nda Bursa Büyükşehir Belediyespor rüzgarı esti. 28-29 Ekim tarihlerinde Osmangazi Çok Amaçlı Spor Tesisleri’nde yapılan organizasyonda Büyükşehir Belediyespor Kulübü sporcuları Olimpik Yay kategorilerinde Şevval Arslan ile 1 birincilik, 1 ikincilik, Ceren Koçur ile 1 birincilik, 1 ikincilik, Zeynep Bilbey ile 1 üçüncülük ve Bedirhan Çakmakçı ile 1 ikincilik madalyası kazandı. Makaralı Yay kategorilerinde Sıla Kayrak ile 1 birincilik 1 üçüncülük, Ali Eren Yalçın ile 2 üçüncülük ve Üstüncan Tütüncü ile bir ikincilik madalyası kazanan yeşil beyazlılar karışık olimpik yay ve karışık makaralı yay takım kategorilerinde zirvede yer aldı.

Genel toplamda 4 birincilik, 4 ikincilik ve 4 üçüncülük elde eden Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü, 96. Yıl Cumhuriyet Bayramı Okçuluk Yarışması’nda takım halinde Bursa Şampiyonu oldu.

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