Gürkan DURAL/BURSA,(DHA)-BURSA Büyükşehir Belediyespor Kulübü Basketbol takımı altyapı seçmeleri tamamlandı. 22-23 Haziran tarihlerinde Nilüfer TOFAŞ Spor Salonu’nda yapılan seçmelere 500’ü aşkın aday sporcu katıldı.

Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü, kadın ve erkek basketbol takımları için 22-23 Haziran tarihlerinde altyapı seçmeleri yaptı. Birinci gün 2005-2010 arası doğumlu kız sporcuların, ikinci gün ise 2001-2009 doğumlu erkek sporcuların katıldığı alt yapı seçmelerine Bursa ve çevre illerden 500’ü aşkın sporcu katıldı. Büyyükşehir Belediyespor Kulübü antrenörleri nezaretinde, Nilüfer TOFAŞ Spor Salonu’nda gerçekleşen seçmelerde sporcular, temel basketbol hareketleri, koordinasyon ve 5x5 antrenman maçının ardından puanlandı. Tribünleri dolduran sporcu aileleride tribündeki yerlerini alarak, sporcuların heyecanına ortak oldu.

Seçmelerin ardından Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü yönetim kurulu üyesi Yunus Emre Gelen ve Kulüp Müdürü Yüksel Arslan katılımlarından dolayı sporculara teşekkür etti. Katılımın yoğunludan dolayı mutlu olduklarını ifade eden Gelen ve Arslan, altyapıya katılan sporcuları tebrik etti.

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