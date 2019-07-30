ANTALYA, (DHA) - ANTALYA Büyükşehir Belediyesi, yaz döneminde açılan yaz spor okulları kapsamında ligler düzenliyor. Antalya genelinde bulunan futbol ve basketbol okullarının katılım gösterdiği 'Spor Okulları Yaz Ligi'nde, 36 okuldan 576 sporcu ter döküyor.

Yaz spor okullarına destek olmak, geleceğin yıldızlarını keşfetmek ve çocuklara Antalyaspor sevgisini aşılamak amacıyla, Büyükşehir Belediyesi ve Antalyaspor işbirliğinde hayata geçirilen spor okulları yaz ligi Antalyaspor Hasan Subaşı Tesisleri'nde gerçekleşiyor.

576 MİNİK FUTBOLCU TER DÖKÜYOR

Futbol branşında 36 futbol okulunun katılımıyla start alan ligde 576 minik sporcu ter döküyor. 2008-2011 Yaş grupları arasında gerçekleşen lig, 100'e yakın karşılaşmanın ardından son bulacak. Futbol branşında başlayan lig, basketbol branşıyla devam edecek.

AİLELERDEN YOĞUN İLGİ

Lige katılım gösteren futbol okullarında çocuklarını izlemek isteyen veliler de Hasan Subaşı Tesisleri'ne akın ediyor. Müsabakalar esnasında saha kenarından çocuklarına destek olan veliler renkli görüntüler oluşturuyor. Ulaşım konusunda sorun yaşayan spor okullarına Büyükşehir Belediyesi tarafından servis imkânı sağlanırken, sporcuların sıvı ve gıda takviyeleri de karşılanıyor. Antalyaspor Tesisleri'nde çocuklarını izlemekten keyif alan veliler böyle bir hizmeti sunduğu için Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'e teşekkürlerini iletti.

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