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Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol: 70 - Nesibe Aydın: 84

﻿﻿Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nin 14. haftasında Nesibe Aydın, deplasmanda Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol’u 84-70 yendi.

30 Aralık 2020, Çarşamba 17:25 Son Güncelleme:
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Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol: 70 - Nesibe Aydın: 84

﻿﻿Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nin 14. haftasında Nesibe Aydın, deplasmanda Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol’u 84-70 yendi.

Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol: 70 - Nesibe Aydın: 84

Salon: Adana Atatürk

Hakemler: Ali Serkan Emlek, Yiğit Emre Şimşek, Hande Öztürk

Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol: Raushan Gültekin, Fontaine 14, Meskonyte 18, Gülfer Tokatlı 6, Wallace 17, Ladin Özel, Öykü Taşkın 5, İlknur Yıldızhan 10

Nesibe Aydın: Snytsina 10, Büşra Akgün 14, Peddy 11, Melike Tuğba Oral 7, Hebard 27, Merve Uygül 10, Hülya Çoklar 2, Simon 3

1. Periyot: 19-18

Devre: 40-40

3. Periyot: 55-66

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