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Büyükşehir Belediye Erzurumspor’da Çaykur Rizespor maçı hazırlıkları devam ediyor

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarına devam etti.

28 Ocak 2019, Pazartesi 18:14
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Büyükşehir Belediye Erzurumspor’da Çaykur Rizespor maçı hazırlıkları devam ediyor

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarına devam etti.

Kulüp binasındaki spor salonunda yarım saat kuvvet çalışması yapan mavi-beyazlı ekip, daha sonra antrenmana sahada devam etti.

Teknik direktör Mehmet Özdilek yönetiminde idmana çıkan Erzurum temsilcisi, koşu ve ısınma hareketlerinin ardından ayak tenisi oynayarak günü tamamladı.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Süper Lig’in 20. haftasında 3 Şubat Pazar günü Çaykur Rizespor’u konuk edecek.

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