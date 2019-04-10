Büyükşehir Belediye Erzurumspor’da Akhisarspor maçı hazırlıkları sürüyor

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Spor Toto Süper Lig’in 28. haftasında 15 Nisan Pazartesi günü sahasında Akhisarspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

10 Nisan 2019, Çarşamba 23:07
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Büyükşehir Belediye Erzurumspor’da Akhisarspor maçı hazırlıkları sürüyor

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Spor Toto Süper Lig’in 28. haftasında 15 Nisan Pazartesi günü sahasında Akhisarspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulübün Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre mavi-beyazlı ekip, Yakutiye ilçesindeki kulüp tesislerinde antrenman gerçekleştirdi.

Teknik direktör Hamza Hamzaoğlu yönetimindeki idmanda futbolcular, ısınma hareketleri ve 5’e 2 top kapma çalışmasının ardından tek kale maç yaptı.

Sakatlıkları bulunan Egemen Korkmaz ve İbrahim Akdağ’ın katılmadığı antrenman, yaklaşık 1,5 saat sürdü.

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