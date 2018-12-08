Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Yeni Malatyaspor maçına hazır

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Spor Toto Süper Lig’in 15. haftasında yarın Evkur Yeni Malatyaspor’u konuk edeceği maçın hazırlıklarını tamamladı.

08 Aralık 2018, Cumartesi 21:50
- A +
Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Yeni Malatyaspor maçına hazır

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Spor Toto Süper Lig’in 15. haftasında yarın Evkur Yeni Malatyaspor’u konuk edeceği maçın hazırlıklarını tamamladı.

Mavi-beyazlı futbolcular, kulüp tesislerinde yapılan antrenmana, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.

Teknik direktör Mehmet Özdilek yönetimindeki antrenman daha sonra 5’e 2 top kapma çalışmasıyla sona erdi.

Sakatlığı bulunan Emrah Başsan’ın düz koşu yaptığı antrenman, yaklaşık 1 saat sürdü.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile Evkur Yeni Malatyaspor, yarın saat 13.30’da Kazım Karabekir Stadı’nda karşılaşacak.

YORUM YAZ

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

;
Sıradaki haber yükleniyor...

Kişisel verilere ilişkin aydınlatma politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için Kişisel verilere ilişkin aydınlatma metnimizi inceleyebilirsiniz.