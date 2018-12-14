Büyükşehir Belediye Erzurumspor kar yağışı altında çalıştı

Spor Toto Süper Lig’in 16. haftasında 17 Aralık Pazartesi günü Fenerbahçe’ye konuk olacak Büyükşehir Belediye Erzurumspor, hazırlıklarına karla kaplı sahada yağış altında devam etti.
Erzurum’da 4 gündür etkili olan kar yağışı nedeniyle Büyükşehir Belediye Erzurumspor’un antrenmanlarını gerçekleştirdiği Yakutiye ilçesindeki tesisler de beyaza büründü.
Karla kaplanan saha, iş makineleri ve görevlilerce temizlendikten sonra futbolcular antrenmana başladı.
Teknik direktör Mehmet Özdilek yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, koşunun ardından ısınma hareketleri yapıldı.
Futbolcuların kar yağışı altında taktik ağırlıklı dar alanda çift kale maçla tamamladıkları idman, yaklaşık 1,5 saat sürdü.
Mavi-beyazlı ekipte sakatlığı bulunan Arsen Khubulov, takımdan ayrı koştu.
Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.
AA