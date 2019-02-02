Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında küme düşme hattını yakından ilgilendiren mücadelede Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile Çaykur Rizespor karşılaştı.

Ev sahibi Erzurumspor, dakikalar 42'yi gösterirken Rashad Muhammed'in ceza sahası içine çevirdiği topta Taylan Antalyalı'yla golü buldu. Ancak VAR'a giden hakem Özgür Yankaya, Muhammed'in daha öncesinde faul yaptığına hükmederek golü iptal etti.

İlk devre golsüz eşitlikle sonuçlanırken karşılaşmada düğümü çözen taraf, konuk ekip Rizespor oldu. 76'da Fernando Boldrin, ceza sahası sol çaprazında kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu filelerle buluşturdu ve misafir takım 1-0 öne geçti.

Maçın kalan bölümünde beraberlik için tüm hatlarıyla yüklenen Erzurumspor, girdiği pozisyonlardan sonuç alamadı ve kritik mücadele Rizespor'un üstünlüğüyle sonuçlandı: 0-1

Bu sonuçla ikinci yarıda çıktığı üçüncü maçtan da galibiyetle ayrılan Rizespor, puanını 21'e yükseltirken 15'inci sıraya yükselirken Erzurumspor ise 17 puanda kalarak küme düşme potasından kurtulamadı.

Maçtan Dakikalar

7. dakikada hızlı gelişen atakta Scuk’un pasına hareketlenen Opseth ceza sahasına girer girmez içeri çevirdi, müsait pozisyondaki Taylan iyi vuramadı.

24. dakikada Boldrin’in pasına hareketlenen Aminu ceza sahasına girer girmez vurdu, top yandan dışarı gitti.

40. dakikada orta sahada topla buluşan Opseth aşırtma bir şut denedi ancak top kalenin üzerinden dışarı çıktı.

41. dakikada kullanılan köşe vuruşunda Rashad Muhammed'in gelişine sert vuruşunda kaleci Gökhan topu kornere çeldi.

42. dakikada sağ kanattan gelişen atakta Rashad Muhammed ceza sahası içine ortaladı. Müsait pozisyondaki Taylan düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. Daha sonra VAR'a giden hakem Özgür Yankaya golü iptal etti.

67. dakikada gelişen atakta Opseth müsait durumdaki Obertan’ı gördü. Topla ilerleyen Obertan’ın sağ çaprazdan vuruşunda Çaykur Rizespor defansı topu kornere çeldi.

76. dakikada Aminu’nun pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Boldrin düzgün bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu. 0-1

90. dakikada kullanılan köşe vuruşunda iyi yükselen Egemen’in kafa vuruşunda kaleci Gökhan, meşin yuvarlağı çizgiden çıkardı.

Erzurumspor - Çaykur Rizespor ilk 11'ler

Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Ibrahim Sehic, Egemen Korkmaz, Leo Schwechlen, Taylan Antalyalı, Tolga Ünlü (Serkan Kurtuluş 26'), İbrahim Akdağ (Emrah Başsan 79'), Samuel Eduok, Pierre Kanstrup, Rashad Muhammed (Gabriel Obertan 64'), Kristian Fardal Opseth, Jasmin Scuk

Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Mykola Moroziuk, Mohamed Abarhoun, Chidozie Awaziem, Dario Melnjak, Marwane Saadane, Fernando Boldrin, Davide Petrucci (Abdullah Durak 53'), Umar Aminu (Orhan Ovacıklı 85'), Aatif Chahechoue (Prejuce Nakoulma 64'), Vedat Muric

Hakem: Özgür Yankaya

Sarı Kartlar: Egemen Korkmaz (45+3'), Gökhan Akkan (90+4')