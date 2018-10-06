Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Aytemiz Alanyaspor maç sonucu: 1-0
Spor Toto Süper Lig'in ilk 7 haftasında galibiyetle tanışamayan Büyükşehir Belediye Erzurumspor, şeytanın bacağını Aytemiz Alanyaspor karşısında kırdı. Dadaşlar, Mehmet Özdilek'in takımın başında sahaya çıktığı ilk maçı 1-0 kazandı.
Spor Toto Süper Lig'de sonuncu sırada yer alan Büyükşehir Belediye Erzurumspor, bu sezonki ilk galibiyetine 8. haftada ulaştı.
Kazım Karabekir Stadyumu'nda Aytemiz Alanyaspor'u konuk eden Dadaşlar, karşılaşmadan 1-0'lık galibiyetle ayrılarak şeytanın bacağını kırdı.
İki takımın da pozisyon üretmekte zorlandığı ve oldukça temposuz geçen ilk devre golsüz sona ererken perdeyi 54'te Taylan Antalyalı açtı.
Özer Hurmacı'nın asistinde yayın içinde topla buluşan Taylan, yaptığı sert vuruşla Erzurumspor'a galibiyeti getiren golü kaydetti.
Erzurumspor, bu sonuçla puanını 5'e çıkarken 4 maçlık galibiyet serisi sona eren Alanyaspor ise 12 puanda kaldı.
Maçtan Dakikalar
Mücadele Koray Gençerler'in ilk düdüğüyle başladı.
Dk.23: Aytemiz Alanyaspor’da Ceyhun’un ara pasında topla buluşan Fenandes'in ceza alanına girerek çektiği sert şut üstten auta gitti.
Dk.25: Sağ kanattan gelişen Alanyaspor atağında topla buluşan Fernandes rakibini geçerek vurdu. Kaleci Sehic topu güçlükle kornere çeldi.
Dk.27: Sol kanatta topla buluşan BB Erzurumspor’dan Sunu ceza alanı önündeki Özer’i gördü. Bu oyuncunun şutunda kaleci Haydar’ı geçen topu Alanyaspor defansı uzaklaştırdı.
Dk.34: sağ kanattan gelişen BB Erzurumspor atağında Emrah'ın pasında topla buluşan Auremir, çaprazdan sert vurdu, top az farkla üstten auta çıktı.
Dk.45+3: Özer’in sol kanattan ortasında arka direkte topla buluşan Sunu sert vurdu ancak top kaleci Haydar'da kaldı.
İki takımın da pozisyon bulmakta zorlandığı ve oldukça düşük tempoda geçen ilk yarı golsüz sona erdi.
İkinci yarı başladı.
Dk.54 GOL! Sol kanatta gelişen B.B. Erzurumspor atağında ceza yayı üzerinde topla buluşan Özer uygun durumda ki Taylan’a pasını verdi. Taylan sert ve düzgün vuruşla topu kaleci Haydar’ın sağından topu ağalara gönderdi. 1-0
Dk.58: B.B. Erzurumspor atağında Taylan’ın pasıyla buluşan Sunu ceza alanına girdi sert vurdu top az farkla yandan auta çıktı.
Dk.66: Aytemiz Alanyaspor’un sağ kanattan geliştirdiği atakta caza alanı içerisinde topla buluşan Efecan’ın sert şutu kaleci Sehic’te kaldı.
Dk.83: Alanyaspor defansının hücuma çıktığı sırada rakip sahada baskı kuran Lennart Thy araya girerek kaleci Haydar ile karşı karşıya kaldı Thy’nin şutunda kaleciyi geçen top direkten geri döndü dönen topu defans uzaklaştırdı.
Stat: Kazım Karabekir
Hakemler: Koray Gençerler, İbrahim Çağlar Uyarcan, İbrahim Bozbey
Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Sehic, Auremir, Leo, Lokman Gör, Acka, Scuk, Kone (Dk. 76 Thy), Taylan Antalyalı (Dk 68 İbrahim Akdağ), Emrah Başsan (Dk. 82 Tshabalala), Özer Hurmacı, Sunu
Aytemiz Alanyaspor: Ufuk Ceylan (Dk. 20 Haydar Yılmaz), Baiano, Merih Demiral, Barış Başdaş, Nsakala, Villafanez, Ceyhun Gülselam, Maniatis, Efecan Karaca (Dk. 84 Cenk Ahmet Alkılıç), Fernandes, Bobo (Dk. 56 Campos)
Gol: Dk. 54 Taylan Antalyalı (Büyükşehir Belediye Erzurumspor)
Sarı kartlar: Dk. 42 Lokman Gör, Dk. 74 Sunu (Büyükşehir Belediye Erzurumspor), Dk. 67 Ceyhun Gülselam, 90 5 Baiano (Aytemiz Alanyaspor)