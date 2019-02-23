Büyükşehir Belediye Erzurumspor Ankara’ya gitti

Spor Toto Süper Lig’in 23. haftasında yarın MKE Ankaragücü ile deplasmanda karşılaşacak Büyükşehir Belediye Erzurumspor, hazırlıklarını tamamlayarak Ankara’ya gitti.
Teknik direktör Mehmet Özdilek yönetiminde, Yakutiye ilçesindeki kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenmana futbolcular, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.
Mavi-beyazlı takım, taktik ağırlıklı pas çalışmasının yapıldığı yaklaşık bir saat süren antrenmanla Erzurum’daki hazırlıklarını tamamladı.
Uçakla Ankara’ya giden Erzurumspor’da, sakatlıkları dolayısıyla antrenmanda takımdan ayrı çalışan Rashad Muhammed, Pierre Kanstrup ve Tolga Ünlü, 21 kişilik kadroda yer almadı.
Büyükşehir Belediye Erzurumspor’un, Eryaman Stadı’nda yarın saat 13.30’da MKE Ankaragücü ile yapacağı maçı hakem Halil Umut Meler yönetecek.
AA