Büyüklerin Erzurumspor kabusu

Sezonun 24. haftası geride kaldı, Büyükşehir Belediye Erzurum 22 puanla 17. sırada. Ligde kalma mücadelesi veren Mavi-Beyazlılar topladıkları puanların 5’ini dört büyüklerle lider Başakşehir’den aldı. Doğu ekibi 9. haftada Trabzon’dan 0-0’lık skorla döndü. 16. haftada Fenerbahçe’ye konuk olan Mavi-Beyazlılar iki farklı geriye düştüğü karşılaşmada 90+2’de attığı golle 1 puan aldı.

5'i de berabere bitti

İlk yarıda evlerinde 3-1 yenildiği Beşiktaş’la Vodafone Park’ta öne geçtiği mücadelede 1-1 berabere kalan Dadaşlar, iki hafta sonra gittiği bir başka İstanbul deplasmanında lider Başakşehir ile oynadığı karşılaşmadan aynı skorla ayrıldı. Erzurumspor ilk yarıda 1-0 yenildiği Galatasaray’a evinde galibiyet şansı tanımadı, ligin büyüklerinden puan alma serisini sürdürdü.