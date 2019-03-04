Büyüklerin Erzurumspor kabusu

Düşmeme mücadelesi veren Büyükşehir Belediye Erzurum, lider Başakşehir, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzon’dan sonra Galatasaray’dan da puan almayı başardı.

04 Mart 2019, Pazartesi 05:58
- A +
Büyüklerin Erzurumspor kabusu

Sezonun 24. haftası geride kaldı, Büyükşehir Belediye Erzurum 22 puanla 17. sırada. Ligde kalma mücadelesi veren Mavi-Beyazlılar topladıkları puanların 5’ini dört büyüklerle lider Başakşehir’den aldı. Doğu ekibi 9. haftada Trabzon’dan 0-0’lık skorla döndü. 16. haftada Fenerbahçe’ye konuk olan Mavi-Beyazlılar iki farklı geriye düştüğü karşılaşmada 90+2’de attığı golle 1 puan aldı.

5'i de berabere bitti

İlk yarıda evlerinde 3-1 yenildiği Beşiktaş’la Vodafone Park’ta öne geçtiği mücadelede 1-1 berabere kalan Dadaşlar, iki hafta sonra gittiği bir başka İstanbul deplasmanında lider Başakşehir ile oynadığı karşılaşmadan aynı skorla ayrıldı. Erzurumspor ilk yarıda 1-0 yenildiği Galatasaray’a evinde galibiyet şansı tanımadı, ligin büyüklerinden puan alma serisini sürdürdü.

YORUM YAZ

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Sıradaki haber yükleniyor...

Kişisel verilere ilişkin aydınlatma politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için Kişisel verilere ilişkin aydınlatma metnimizi inceleyebilirsiniz.