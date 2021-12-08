Büyükler Türkiye Serbest Güreş Şampiyonası ne zaman?

Cumhuriyet tarihi boyunca Büyükler Türkiye Serbest Güreş Şampiyonası’nın Kahramanmaraş’ta yapılmadığına dikkat çeken Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Şeref Eroğlu, organizasyonun Kahramanmaraş’ın tanıtımı açısından önemli rol oynayacağına vurgu yaptı.

6 Kasım’da Ankara’da gerçekleştirilen Türkiye Güreş Federasyonu Olağan Genel Kurulu’nda Başkanlığa seçilen Avrupa ve Dünya şampiyonu, Olimpiyat 2'ncisi Şeref Eroğlu, 16-19 Aralık tarihleri arasında Kahramanmaraş yapılacak olan Büyükler Türkiye Serbest Güreş Şampiyonası’na ilişkin konuştu. Şampiyonanın Kahramanmaraş’a yapılması noktasında büyük katkısı olan Şeref Eroğlu, bu tür spor organizasyonların yabana atılmaması gerektiğini ifade etti. Kahramanmaraş’ın tanıtımına katkı sağlayacak şampiyonanın daha önce kentte hiç yapılmadığını belirten Eroğlu, “İnşallah spor alanında Kahramanmaraş’ımızı hak ettiği yere getirmek için elimden geleni yapacağım” dedi.

Eroğlu konuyla ilgili konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

“Cumhuriyet tarihi boyunca Büyükler Türkiye Serbest Güreş Şampiyonası Kahramanmaraş’ta hiç olmamış. Çok ilginç 98 yıllık tarihimiz var ama hiç yapılmamış. Yönetim kararıyla Türkiye Serbest Güreş Şampiyonası’nı Kahramanmaraş’a verdik. 16, 17, 18 ve 19 Aralık’ta Türkiye’deki bütün serbest güreş ailesi Kahramanmaraş’ta olacak. Şampiyonanın Kahramanmaraş’ta güzel olacağını düşünüyoruz. Biz şunu söylüyoruz: Kahramanmaraş’ımız her yönüyle; doğal güzellikleriyle, tarihiyle, kültürüyle gerçekten saklı kalmış bir hazine. Bizim bu güzellikleri ortaya koymamız lazım. Bu spor organizasyonlarının yabana atılmaması gerekiyor, her organizasyona bin kişi gelecek. Bunlar Kahramanmaraş’ımızı tanıyacak, tarihi yerlerini gezecek, dondurmamızı alacak, fıstık ezmemizi alacak, biberimizi alacak, mutfağımızın güzel yemeklerinin tadına bakacak ve bunları da gittikleri yerde insanlara anlatacaklar. Bizler spor adamıyız, dünyada bu işin nasıl olduğunu en iyi bilenlerden biriyiz, inşallah spor alanında Kahramanmaraş’ımızı hak ettiği yere getirmek için Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı olarak elimden geleni yapacağım."

DHA