Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu'ndan (TSSF) yapılan açıklamaya göre, 23 spor kulübünden 12 kadın, 20 erkek takımın yarıştığı şampiyona Kocaeli’nin Gebze ilçesinde düzenlendi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TSSF Başkanı Şahin Özen, "Türkiye Şampiyonu olan ve dereceye giren takımlarımızı gönülden kutluyorum. 4 günde yoğun ve zor müsabaka maratonu yaşadık. Şampiyonluk mücadelelerine katılan bütün takımlarımıza teşekkür ediyorum. Ayrıca Gençlik ve Spor Bakanlığımız, Spor Genel Müdürlüğümüz başta olmak üzere organizasyonda desteklerini esirgemeyen Kocaeli Valiliği, Kocaeli Belediyesi, Gençlik ve Spor il ve ilçe müdürlüklerimize ve organizasyon ekibimize çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.