Gelişmekte Olan Spor Branşları Federasyonu tarafından düzenlenen ve Hatay Arsuz'da 8-15 Aralık tarihleri arasında gerçekleşen "Büyükler Kadın ve Erkek Türkiye Kriket Şampiyonası" sona erdi. Erkeklerde 7 takımın mücadele ettiği şampiyonada mutlu sona İstanbul Kriket Spor ulaştı. İki grup halinde başlayan şampiyonada ilk ikiye giren takımlar, çapraz eşleşmede rakipleriyle mücadele etti. Büyük çekişmenin yaşandığı yarı final maçlarının ardından finalde İstanbul Kriket Spor ile Zeytinburnu Zafer Spor karşı karşıya geldi. Şampiyonluk maçını 166-112 kazanan İstanbul Kriket Spor böylelikle tarihinde ikinci kez şampiyonluk kupasını müzesine götürdü.

İstanbul Kriket Spor Kulübü Başkanı Şaban Altay, bir yıl aradan sonra şampiyonluğa yeniden ulaştıkları için çok mutlu olduklarını söyledi. 2018'de kurulan kulübün kısa sürede önemli başarılar yakaladığını belirten Altay, "Çok zor şartlar altında şampiyonaya hazırlandık. Çoğu zaman çalışmalarımızı yapabileceğimiz bir saha bulmakta zorlandık. Bütün bu zorluklara rağmen önemli bir başarı yakalayan takım arkadaşlarımıza çok teşekkür ederim" diye konuştu.

DHA