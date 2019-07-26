Büyükelçi, olayın bir soygun girişimi olduğunun tahmin edildiğini belirtti. Özil'in takım arkadaşı Kolasinac'ın yeni bir saat aldığı ve saldırganların da saati çalmaya çalıştıklarını söyledi.

Aynur TATTERSALL / LONDRA, (DHA) -