Büyükelçiden Mesut Özil'e geçmiş olsun

Arsenal'in Türk asıllı Alman oyuncusu Mesut Özil ve takım arkadaşı Sead Kolasinac, İngiltere'nin başkenti Londra'da saldırıya uğramasının ardından Türkiye'nin Londra Büyükelçisi Ümit Yalçın, Mesut Özil'in menajerini arayarak, olayla ilgili bilgi aldığını ve oyuncuya geçmiş olsun dileklerini ilettiğini söyledi.

26 Temmuz 2019, Cuma 00:00
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Büyükelçiden Mesut Özil'e geçmiş olsun

Büyükelçi, olayın bir soygun girişimi olduğunun tahmin edildiğini belirtti. Özil'in takım arkadaşı Kolasinac'ın yeni bir saat aldığı ve saldırganların da saati çalmaya çalıştıklarını söyledi.

Aynur TATTERSALL / LONDRA, (DHA) - 

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