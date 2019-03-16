Büyükelçi Önen ve TBF Heyeti Çin'de Yao Ming ile buluştu

Türkiye Cumhuriyeti Pekin Büyükelçisi Abdulkadir Emin Önen, TBF Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Beşok ve TBF CEO’su Ömer Onan, eski Çinli yıldız basketbolcu Yao Ming ile bir araya geldi.

16 Mart 2019, Cumartesi 17:24
- A +
Büyükelçi Önen ve TBF Heyeti Çin'de Yao Ming ile buluştu

Türkiye Cumhuriyeti Pekin Büyükelçisi Abdulkadir Emin Önen, TBF Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Beşok ve TBF CEO’su Ömer Onan, eski Çinli yıldız basketbolcu Yao Ming ile bir araya geldi.

2019 FIBA Dünya Kupası kura çekimi için Çin’in Shenzhen kentinde bulunan Türkiye Cumhuriyeti Pekin Büyükelçisi Abdulkadir Emin Önen, Türkiye Basketbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Beşok ve Türkiye Basketbol Federasyonu CEO’su Ömer Onan, eski Çinli yıldız basketbolcu Yao Ming ile buluştu.

Buluşmada taraflar, Türkiye ve Çin arasındaki basketbol iş birliğinin geliştirilmesiyle ilgili görüş alışverişinde bulundu ve bu konuda girişimlerde bulunmak üzere fikir birliğine vardı.

YORUM YAZ

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Sıradaki haber yükleniyor...

Kişisel verilere ilişkin aydınlatma politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için Kişisel verilere ilişkin aydınlatma metnimizi inceleyebilirsiniz.