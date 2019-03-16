Türkiye Cumhuriyeti Pekin Büyükelçisi Abdulkadir Emin Önen, TBF Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Beşok ve TBF CEO’su Ömer Onan, eski Çinli yıldız basketbolcu Yao Ming ile bir araya geldi.

2019 FIBA Dünya Kupası kura çekimi için Çin’in Shenzhen kentinde bulunan Türkiye Cumhuriyeti Pekin Büyükelçisi Abdulkadir Emin Önen, Türkiye Basketbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Beşok ve Türkiye Basketbol Federasyonu CEO’su Ömer Onan, eski Çinli yıldız basketbolcu Yao Ming ile buluştu.

Buluşmada taraflar, Türkiye ve Çin arasındaki basketbol iş birliğinin geliştirilmesiyle ilgili görüş alışverişinde bulundu ve bu konuda girişimlerde bulunmak üzere fikir birliğine vardı.