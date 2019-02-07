Büyükelçi Miyajima: Turist ilgisi artacak
Japonya’nın Ankara Büyükelçisi Akio Miyajima, Beşiktaş’ın yeni transferi Japon Shinji Kagawa’nın Siyah-Beyazlılar’ın Spor Toto Süper Lig’in 20. haftasında deplasmanda 6-2 kazandığı Antalyaspor maçında oyuna girdikten sonra 3 dakikada 2 gol attığını öğrenince çok mutlu olduğunu söyledi.
Miyajima, “Kagawa’nın ilk maçında hemen iki gol attığını öğrenince bir Japon olarak çok mutlu oldum. Türkiye Ligi’nde oynayan Kagawa’nın Japonya ve dünyadaki takipçileri de artacak. Japonya’daki Türkiye ilgisi de artacak. Türkiye’ye gelen Japon turist sayısı da artacaktır” dedi.