Büyükelçi Miyajima: Turist ilgisi artacak

Japonya’nın Ankara Büyükelçisi Akio Miyajima, Beşiktaş’ın yeni transferi Japon Shinji Kagawa’nın Siyah-Beyazlılar’ın Spor Toto Süper Lig’in 20. haftasında deplasmanda 6-2 kazandığı Antalyaspor maçında oyuna girdikten sonra 3 dakikada 2 gol attığını öğrenince çok mutlu olduğunu söyledi.

07 Şubat 2019, Perşembe 07:20
- A +
Büyükelçi Miyajima: Turist ilgisi artacak

Miyajima, “Kagawa’nın ilk maçında hemen iki gol attığını öğrenince bir Japon olarak çok mutlu oldum. Türkiye Ligi’nde oynayan Kagawa’nın Japonya ve dünyadaki takipçileri de artacak. Japonya’daki Türkiye ilgisi de artacak. Türkiye’ye gelen Japon turist sayısı da artacaktır” dedi.


YORUM YAZ

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Sıradaki haber yükleniyor...

Kişisel verilere ilişkin aydınlatma politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için Kişisel verilere ilişkin aydınlatma metnimizi inceleyebilirsiniz.