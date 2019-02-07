Büyükelçi Miyajima: Turist ilgisi artacak

Miyajima, “Kagawa’nın ilk maçında hemen iki gol attığını öğrenince bir Japon olarak çok mutlu oldum. Türkiye Ligi’nde oynayan Kagawa’nın Japonya ve dünyadaki takipçileri de artacak. Japonya’daki Türkiye ilgisi de artacak. Türkiye’ye gelen Japon turist sayısı da artacaktır” dedi.



