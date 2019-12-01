Basketbol Süper Ligi’nin 10. haftasında Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol, sahasında Türk Telekom’u Kenny Hayes'in 2 saniye kala bulduğu basketle 91-90 yendi.
Basketbol Süper Ligi | Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol: 91 - Türk Telekom: 90
Salon: Gazanfer Bilge
Hakemler: Yener Yılmaz, Serdar Önal, Duhan Köyiçi
Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol: Saffold 13, Andrews 26, Hayes 25, Celep 5, Upshaw 12, Kaan Sarıaslan, Deniz Kılıçlı 8, Can Vardal, Arda Erdoğan, Cengizhan İvedi 2
Türk Telekom: Hunter 3, Muhammed Mustafa Baygül 13, Fall 8, Wiltjer 25, Campbell 9, Johnson 17, Metin Türen 8, Şafak Edge 3, Egemen Güven 4, Berkay Taşkıran
1. Periyot: 20-22
Devre: 48-47
3. Periyot: 61-68
Beş faulle çıkan: 39.49 Johnson (Türk Telekom)