Büyükçekmece, Türk Telekom'u son hücumda geçti: 91-90

Basketbol Süper Ligi'nin 10. hafta mücadelesinde Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol, konuk ettiği Türk Telekom'u Kenny Hayes'in son hücumda bulduğu basketle 91-90 yendi. 

01 Aralık 2019, Pazar 03:48
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Büyükçekmece, Türk Telekom'u son hücumda geçti: 91-90

Basketbol Süper Ligi’nin 10. haftasında Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol, sahasında Türk Telekom’u Kenny Hayes'in 2 saniye kala bulduğu basketle 91-90 yendi.

Basketbol Süper Ligi | Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol: 91 - Türk Telekom: 90

Salon: Gazanfer Bilge

Hakemler: Yener Yılmaz, Serdar Önal, Duhan Köyiçi

Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol: Saffold 13, Andrews 26, Hayes 25, Celep 5, Upshaw 12, Kaan Sarıaslan, Deniz Kılıçlı 8, Can Vardal, Arda Erdoğan, Cengizhan İvedi 2

Türk Telekom: Hunter 3, Muhammed Mustafa Baygül 13, Fall 8, Wiltjer 25, Campbell 9, Johnson 17, Metin Türen 8, Şafak Edge 3, Egemen Güven 4, Berkay Taşkıran

1. Periyot: 20-22

Devre: 48-47

3. Periyot: 61-68

Beş faulle çıkan: 39.49 Johnson (Türk Telekom)

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