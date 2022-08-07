İSTANBUL, (DHA)- Büyükçekmece’de 120 sporcunun katıldığı 4’üncü Büyükçekmece Körfezi Açık Deniz Yüzme Yarışı bugün gerçekleşti. Toplam 20 kategoride gerçekleştirilen organizasyonda sporcular 5 bin metrelik parkurda yarıştı.

Boğaziçi Olimpik Yüzme Kulübü ve Büyükçekmece Belediyesi iş birliğinde bu yıl 4’üncü kez düzenlenen Büyükçekmece Körfezi Açık Deniz Yüzme Yarışması sporcular tarafından yoğun ilgi gördü. Sporcular, teknelerle birlikte Mimar Sinan sahiline taşınırken, burada kendilerini suya bıraktı. Başlama anonsuyla birlikte yarış başlarken sporcular bitiş noktası olan Büyükçekmece Albatros Sahili’ne kadar kulaç attı.

120 sporcunun katıldığı etkinlikte 20 kategoride yarışıldı. Uluslararası sporcuların da katıldığı 5 bin metrelik parkurda ise kıyasıya rekabet yaşandı. Yarışmada 1 saat 20 dakika 38 saniyelik sonuçla erkekler genel klasmanında Evren Durak, kadınlar genel klasmanda ise 1 saat 31 dakika 36 saniye ile Sanem Dilek birinci oldu.

"HER YIL DAHA FAZLA İLGİ GÖRÜYOR"

Büyükçekmece’de 4’üncüsü düzenlenen açık deniz yüzme yarışı hakkında açıklama yapan Belediye Başkanı Hasan Akgün, "Türkiye Yüzme Federasyonu ve Boğaziçi Olimpik Yüzme Kulübü ile birlikte yapmakta olduğumuz Büyükçekmece Körfezi Açık Deniz Yüzme yarışlarında bugün 120 sporcu yarışacak. 4 yıldır sürdürdüğümüz ve her yıl daha da büyük ilgi gören açık deniz yüzme yarışları bu yılda zevkli ve çekişmeli bir mücadeleye sahne oldu. Yüzücülerimizi ve emeği geçenleri kutluyorum" şeklinde konuştu.

"BÜYÜKÇEKMECE’Yİ ULUSLARARASI KATILIMA AÇACAĞIZ"

Boğaziçi Olimpik Yüzme Kulübü Başkanı Ahmet Selami Vanlı ise, "Büyükçekmece körfezi yarışı, Türkiye’de yüzülen yegane 5 bin metre açık deniz yüzme yarışıdır. Programımızda Mudanya Körfezi 12 kilometre, Gökçeada 27 kilometre ve İskenderun Körfezi 39 kilometre gibi ultra maratonlar var. Gerekli çalışmalar hazırlandı, dosyamız federasyonda. Buradaki yarışı da uluslararası katılıma açacağız" ifadelerini kullandı.

MADALYALAR SAHİPLERİNİ BULDU

Yarışın sonunda sporcular dinlenme alanına geçerken, aynı zamanda ikramlarda bulunuldu. Organizasyonda son olarak ödül törenine geçildi. 23 Ekim 2021 tarihinde düzenlenen 1. İskenderun Körfezi Yüzme Ultra Maratonu’nda 1. olan (12:47:13) Ümit Kemal Cengiz ile 2. olan (16:02:29) Emre Seven’e kupaları Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün tarafından takdim edildi.

4. Büyükçekmece Körfezi Açık Deniz Yüzme Yarışması’nda genel klasmanda dereceye giren Evren Durak (1:20:38), Ali Oraloğlu (1:27:20) ve Ümit Kemal Cengiz’e kupa ve madalyaları protokol tarafından takdim edildi. Kadınlarda genel klasmanda ise Sanem Dilek (1:31:36), Nafie Kala (2:03:36) ve Şebnem Kosova (2:04:24) kürsüye çıkma başarısı gösterdi. Sporculara ödülleri, Başkan Akgün ve belediye meclis üyeleri tarafından verildi.