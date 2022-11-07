Büyükçekmece Belediyesi Okçuluk Takımı Türkiye 4’üncüsü oldu

İSTANBUL, (DHA) - Büyükçekmece Belediyesi Okçuluk Takımı 2022 Açık Hava Türkiye Okçuluk Şampiyonası’nda Makaralı Genç Kadınlar ve Erkekler Takım kategorisinde Türkiye 4’üncüsü oldu.

Antalya 100. Yıl Okçuluk Tesisleri’nde düzenlenen yarışmaya 32 Bölge, 84 Kulüp, 322 sporcu katıldı.

BAŞARIYLA DÖNDÜLER

4 gün süren 2022 Açık Hava Türkiye Şampiyonası ve Kulüpler Türkiye Şampiyonası’nda makaralı ve klasik yay kategorilerinde yarışan Azra Turan, Ceren Akay, Gizem Erkul, Ahmed Emir Kaya, Mehmet Emre Ayan, Kayra Şenyüz var gücüyle mücadele ederek Türkiye 4’üncüsü oldu. Yarışmada büyükler kategorisinde ise Makaralı Kadın Takımı 7’nci, Makaralı Erkek Takımı 9’uncu olarak Büyükçekmece’ye başarıyla döndü.