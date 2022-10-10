Büyükçekmece Basketbol-Fenerbahçe Beko maç sonucu: 80-85

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 2022-23 sezonu ikinci maçında Onvo Büyükçekmece Basketbol’a konuk olan Fenerbahçe Beko, karşılaşmadan 80-85 galip ayrıldı ve 2’de 2 yaptı. Wilbekin kaydettiği 18 sayıyla takımın skoreri olurken; Motley 16, Edwards 14, Melih 11, Guduric de 10 sayıyla galibiyette önemli rol oynadı.

Melih Mahmutoğlu, 4 bin barajını aştı

Fenerbahçe Beko'nun kaptanı Melih Mahmutoğlu, karşılaşmanın 33. dakikasında kaydettiği 9. sayısıyla birlikte ligdeki 4000 sayı barajını aşmış oldu. Aktif oyuncular arasında Konyasporlu Cevher Özer’in (4.058) ardından ikinci sırada yer alan Melih, 462 maçta 4002 sayıya ulaştı.

SALON: Gazanfer Bilge

HAKEMLER: Özlem Yalman, Polat Parlak, İsmail Binbir

ONVO BÜYÜKÇEKMECE BASKETBOL: Crawford 10, Can Kurt, Harris 6, Eray Aydoğan, Kulvietis 13, Muhammet Ali Güneş, Metehan Akyel 3, Can Maxim Mutaf 14, Sajus 5, Rivers 18, Mehmet Fırat Alemdaroğlu 2, Tayfun Erülkü 9

FENERBAHÇE BEKO: Motley 16, Metecan Birsen 6, Şehmus Hazer 4, Wilbekin 18, Edwards 14, İsmet Akpınar, Samet Geyik, Melih Mahmutoğlu 11, Nigel Hayes Davis 3, Tarık Biberoviç, Guduric 10, Booker 3

1. PERİYOT: 17 - 25

DEVRE: 38 - 42

3. PERİYOT: 59 - 64