Büyükçekmece Basketbol-Bahçeşehir Koleji maç sonucu: 66-92

ING Basketbol Süper Ligi’nin 5. hafta maçında Bahçeşehir Koleji, Büyükçekmece Basketbol’u 92-66 yendi. Bahçeşehir Koleji bu sonuçla ligde 3. galibiyetini elde ederken, Büyükçekmece Basketbol ise 3. kez mağlup oldu.

SALON: Gazanfer Bilge

HAKEMLER: Kerem Baki, Mehmet Serdar Ünal, Kaan Büyükçil

BÜYÜKÇEKMECE BASKETBOL: Anderson 12, Mert Celep 8, Eldridge 5, Farrell 4, Olaseni 13, Oliver 11, Mehmet Fırat Alemdaroğlu 2, Ömer Utku Al 8, Enes Berkay Taşkıran 3, Burak Eşlik, Ahmet Can Duran

BAHÇEŞEHİR KOLEJİ: Jones 8, Green 13, Rıdvan Öncel 12, Burak Can Yıldızlı 5, Hadi Özdemir 3, Perez 2, İsmet Akpınar 21, Owens 12, Aldridge 4, Erkan Yılmaz 12, Deniz Kılıçlı

1. PERİYOT: 14-21

DEVRE: 28-39

3. PERİYOT: 50-62