Büyükçekmece Basketbol-Anadolu Efes maç sonucu: 83-76

Onvo Büyükçekmece Basketbol, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 6'ncı hafta erteleme karşılaşmasında Anadolu Efes'i 83-76 mağlup etti. Bu sonucun ardından ev sahibi ekip 2'nci galibiyetini elde ederken; Anadolu Efes ise 3'üncü mağlubiyetini aldı. Öte yandan Anadolu Efes'te sakatlığını atlatan Shane Larkin, bu sezon Anadolu Efes formasıyla ilk kez resmi bir karşılaşmada forma giydi.
SALON: Gazanfer Bilge
HAKEMLER: Yener Yılmaz, Mehmet Serdar Ünal, Fatih Güler
ONVO BÜYÜKÇEKMECE BASKETBOL: Crawford 16, Rivers 16, Harris 17, Maxim Mutaf 4, Sajus 17, Metehan Akyel 6, Mehmet Fırat Alemdaroğlu, Tayfun Erülkü 7
ANADOLU EFES: Larkin 7, Ömer Can İlyasoğlu 7, Bryant 18, Polonara 2, Zizic 11, Erten Gazi, Clyburn 11, Akif Egemen Güven 4, Egehan Arna, Buğrahan Tuncer 6, Micic 10
1'İNCİ PERİYOT: 11-17
İLK YARI: 35-38
3'ÜNCÜ PERİYOT: 57-56
DHA