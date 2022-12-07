Büyükçekmece Basketbol-Anadolu Efes maç sonucu: 83-76

Onvo Büyükçekmece Basketbol, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 6'ncı hafta erteleme karşılaşmasında Anadolu Efes'i 83-76 mağlup etti. Bu sonucun ardından ev sahibi ekip 2'nci galibiyetini elde ederken; Anadolu Efes ise 3'üncü mağlubiyetini aldı. Öte yandan Anadolu Efes'te sakatlığını atlatan Shane Larkin, bu sezon Anadolu Efes formasıyla ilk kez resmi bir karşılaşmada forma giydi.

SALON: Gazanfer Bilge

HAKEMLER: Yener Yılmaz, Mehmet Serdar Ünal, Fatih Güler

ONVO BÜYÜKÇEKMECE BASKETBOL: Crawford 16, Rivers 16, Harris 17, Maxim Mutaf 4, Sajus 17, Metehan Akyel 6, Mehmet Fırat Alemdaroğlu, Tayfun Erülkü 7

ANADOLU EFES: Larkin 7, Ömer Can İlyasoğlu 7, Bryant 18, Polonara 2, Zizic 11, Erten Gazi, Clyburn 11, Akif Egemen Güven 4, Egehan Arna, Buğrahan Tuncer 6, Micic 10

1'İNCİ PERİYOT: 11-17

İLK YARI: 35-38

3'ÜNCÜ PERİYOT: 57-56

DHA