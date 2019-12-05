'Büyük Usta Karpov' Türk satrançseverlerle buluşacak

Türkiye Satranç Federasyonunun etkinliğinde Karpov, 7 Aralık Cumartesi günü sporcu, antrenörler ve katılımcılara seminer vererek, simultane satranç gösterisi yapacak.

Federasyon Başkanı Gülkız Tulay, yaptığı açıklamada, Büyük Usta Karpov'u Türkiye'de ağırlamaktan büyük mutluluk duyduklarını belirtti.

Karpov'un, dünya şampiyonlukları yanında satranç sporunda farklı stiliyle bir çığır açmış, 9 kere satranç oscarını kazanmış, dünyaca ünlü satranç okullarıyla da eğitmen kimliğiyle öne çıkmış çok özel bir sporcu olduğunu vurgulayan Tulay, "Sporcularımızı, antrenörlerimizi Büyük Usta Anatoly Karpov ile bir araya getirerek, onun deneyimlerinden yararlanmasını, bu sporun evrensel ruhunu hissetmelerini istiyoruz. Federasyon olarak, satranç sporunun gelişmesi, Türk satrancının büyümesi için elimizi taşın altına koymaya, proje üretmeye, Türkiye için hamle yapmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Karpov, 2019 Engelliler İçin Birinci FIDE Konfederasyon Kupası kapsamında Mersin’de basın mensuplarıyla bir araya gelecek, ardından sporcu ve antrenörlerin katılacağı seminer verecek.